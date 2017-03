Sử dụng thẻ ATM an toàn

Dùng thẻ công nghệ cao



Theo trưởng phòng thẻ một ngân hàng (NH) cổ phần có số lượng thẻ phát hành lớn, hình thức lấy cắp thông tin thẻ rất đa dạng, từ giả danh nhân viên NH gọi điện, gửi mail yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin thẻ để chỉnh sửa, cập nhật hệ thống dữ liệu đến tạo trang web giả yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin, skimming thẻ khi thẻ có giao dịch; gắn thiết bị trộm thông tin và camera tại buồng ATM…



Gần đây, hầu hết các NH đều dùng công nghệ thẻ Chip theo chuẩn EMV (Europay-MasterCard-Visa) thay cho băng từ để trang bị cho thẻ tín dụng nên dữ liệu đã được mã hóa, rất khó skimming. Nếu đang sử dụng loại thẻ từ, chủ thể nên đổi sang loại thẻ này để an toàn hơn. Tuy nhiên, có chút bất tiện là hiện còn nhiều máy ATM đời trước không tích hợp đầu đọc thẻ Chip. Người sử dụng thẻ Chip nên chọn các cột máy ATM hiện đại khi cần giao dịch.







Che chắn bàn phím khi nhập mã PIN để tránh bị lộ - Ảnh: Khả Hòa



Theo Thanh Xuân (TN)



Nguyên tắc chung nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thẻ là không lộ số PIN cho bất cứ ai, kể cả người thân, bởi thực tế có rất nhiều trường hợp bị chính người thân lợi dụng dùng thẻ rút tiền, thanh toán. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhắn tin qua điện thoại (SMS Banking) khi có phát sinh giao dịch của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ để kịp thời phát hiện, báo NH khóa thẻ. Khi phát hiện bị lợi dụng hoặc có nghi ngờ, liên hệ ngay với NH phát hành thẻ yêu cầu kiểm tra, tư vấn, khóa thẻ nhằm đảm bảo an toàn.Ngoài ra, khi giao dịch tại máy ATM, nên chuẩn bị thẻ trước khi vào buồng máy. Trước khi đưa thẻ vào khe đọc, quan sát xem có gì khác lạ trên cột ATM hay không nhằm tránh bị kẻ trộm cài máy đọc dữ liệu. Khi nhập PIN phải che chắn, đảm bảo không ai nhìn thấy. Cách này cũng nhằm vô hiệu hóa camera của bọn tội phạm cài vào buồng ATM. Thường xuyên thay đổi mã PIN của thẻ (không chọn PIN là số CMND, ngày sinh, số xe... để tránh bị người quen dò biết). Trong trường hợp buộc phải nhờ người quen rút tiền, cần nhanh chóng đổi PIN ngay sau đó.Ngay khi lấy thẻ từ NH phát hành, chủ thẻ nên ký vào băng giấy mặt sau thẻ để người bán hàng đối chiếu chữ ký trên hóa đơn. Thực tế có nhiều khách hàng không ký, khi mất thẻ kẻ gian liền ký vào để qua mặt người bán hàng.Chủ thẻ khi mua hàng hóa và quẹt thẻ qua máy POS, cần theo dõi quá trình quẹt thẻ của nhân viên thu ngân để tránh bị lợi dụng như quẹt nhiều lần, cho thẻ qua thiết bị lạ để copy… Trong trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ thông báo hóa đơn thanh toán bị lỗi và đề nghị chủ thẻ ký vào hóa đơn khác, chủ thẻ yêu cầu phải hủy hóa đơn lỗi với sự chứng kiến của mình.Mua bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng hiện nay phát triển mạnh. Sử dụng tài khoản thẻ trong các giao dịch qua mạng internet vì thế cũng phát triển nhanh. Tuy nhiên hình thức giao dịch này có độ rủi ro cao nên hiện nhiều NH cài đặt chế độ mặc định khóa chức năng giao dịch qua internet. Trong trường hợp chủ thẻ yêu cầu, NH sẽ mở dịch vụ này đối với chủ thẻ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, chủ thẻ nên khóa lại nhằm tránh rủi ro có thể xảy ra.Chủ thẻ tuyệt đối không cung cấp số PIN qua mạng, và để giao dịch qua mạng an toàn nên đăng ký với NH phát hành dịch vụ xác thực giao dịch trực tuyến quốc tế - 3D Secure (hiện có một số NH triển khai).