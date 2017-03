Sữa lại dồn dập tăng giá

Giá bán mới đã chính thức được Công ty Sữa Dumex Việt Nam áp dụng từ ngày 19/7, sau khi có thông báo từ đầu tháng này.

sữa



Theo đó, 17 sản phẩm sữa của công ty đã được điều chỉnh giá bán với mức tăng trung bình 10%. Sữa bột Dumex Mama Gold Step 0 hộp 400g giá mới là 129.000 đồng tăng 12.000 đồng/hộp; Dulac Gold 1 loại 400g tăng 17.000 đồng/hộp, đang được bán với giá mới là 184.000 đồng/hộp; Dupro Gold 2 (400g) tăng 16.000 đồng/hộp…



Lý do được công ty này đưa ra là khủng hoảng tài chính từ 2008 đã khiến giá cả tiêu dùng tăng mạnh, nhưng Dumex Việt Nam vẫn cố gắng chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến nay tỷ giá hối đoái và giá nguyên liệu vẫn tiếp tục gia tăng, khiến công ty không thể không tăng giá bán.



Không chỉ có sữa bột tăng giá, sữa nước cũng được điều chỉnh tăng. Sữa nước Cô gái Hà Lan của Công ty FrieslandCampina Việt Nam trước đây giá nhập vào chỉ là 204.000 đồng/thùng 48 hộp (180ml/hộp) thì nay đã tăng lên 216.000 đồng/thùng, một người bán hàng tại phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) cho biết.



Ông Nguyễn Ngọc Kinh Luân, Trưởng phòng đối ngoại FrieslandCampina Việt Nam cho biết: Công ty đã chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng sữa tiệt trùng kể từ ngày 15/7, với mức tăng khoảng 200 đồng/hộp.Việc tăng giá này được cho là “cực chẳng đã”, do áp lực từ việc tăng giá của rất nhiều yếu tố đầu vào trong thời gian qua, kể cả biến động tỷ giá. Vì vậy, sau khi tăng, giá các sản phẩm của công ty vẫn chỉ nằm ở mức trung bình so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.



Trong khi đó, nhiều hãng sữa khác vẫn tiếp tục giữ giá bán như hiện nay. “Thời điểm này, Vinamilk vẫn chưa có kế hoạch sẽ tiếp tục điều chỉnh giá bán của các sản phẩm”, bà Bùi Thị Hương, Trưởng phòng đối ngoại cho biết.



Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc Nutifood cũng khẳng định ít nhất đến hết quý 3/2010, sản phẩm của công ty vẫn giữa nguyên giá bán như hiện nay.



Theo số số liệu từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong tháng 1/2010, giá sữa của Abbott, Mead Johnson, FrieslandCampina Việt Nam... đã tăng 7 - 9% so với giá bán trong tháng 12/2009.



Đến tháng 2/2010, giá nhiều mặt hàng sữa nước, sữa bột, sữa chua của Vinamilk bán lẻ trên thị trường đã tăng thêm khoảng 8%.



Sang tháng 3, Dumex, Meiji, Milex... cũng điều chỉnh giá cho một số sản phẩm với mức tăng 8 – 10%. Sau đợt tăng giá mới này, nhiều sản phẩm sữa trên thị trường đã có mức tăng tới gần 20%.



Trong khi dự báo của Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo Thị trường Việt Nam (Agromonitor) chỉ cho rằng, giá sữa tại Việt Nam trong năm 2010 sẽ tăng từ 12-17% so với mức giá của năm trước.



(Theo VNeconomy)