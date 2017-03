Sữa ngoại lại tăng giá chạy trước Thông tư

Theo đó, nhãn hiệu Ensure Gold của Abbott hộp 900g từ 430.000 đồng/hộp trước đó lên 471.000 đồng. Hộp 400g từ 218.000 đồng lên 230.000 đồng.



Nhãn hiệu Pediasure của Abbott ngày 10/9 sẽ có thông báo giá chính thức.



Tương tự, sữa Anmum sản xuất từ New Zealand từ ngày 1/9 cũng tăng 10%. Như vậy hộp 400g từ 125.000 đồng tăng lên 134.000. Hộp 900g từ 225.000 lên 240.000 đồng.





Nhiều cách vẫn chưa "quản" được giá sữa - Ảnh: N.N



Theo N.Nga (VNN)



Lý do được các hãng trên đưa ra tiếp tục là thay đổi mẫu mã, giá nguyên liệu sữa và tỷ giá đôla tăng.Đầu tháng 8, Abbott đã có đợt điều chỉnh giá tăng ở mức 7% đối với 3 nhãn sữa gồm Similac Eye-Q Plus, Similac Gain Eye-Q Plus và Gain Plus Eye-Q Plus. Những hộp 900g của các nhãn hiệu này tăng thêm từ 25-30.000 đồng.Trước đó hồi tháng 7, 17 nhãn sữa bột của hãng Dumex đã tăng giá thêm 10%. Sữa XO nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng điều chỉnh tăng 2,5% và sữa nước, sữa đặc nhãn hiệu Cô Gái Hà Lan tăng 7%.Theo Sài Gòn Co.op Mart, trong hàng chục hãng sữa bột nhập khẩu tại Việt Nam, hiện tại hệ thống siêu thị mới nhận được thông báo cam kết giữ giá đến hết năm từ hãng Mead Johnson.Ngoài ra hãng sữa nội địa Hancofood cũng tuyên bố không tăng giá bất kỳ sản phẩm nào nếu không có biến động bất thường về tỷ giá và nguyên liệu.Đáng nói là mới đây Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 112/2010 có hiệu lực từ ngày 1/10/2010, thay thế Thông tư 104/2008 về quản lý giá sữa bột.Trong đó quy định tất cả mặt hàng sữa bột nhập khẩu cho trẻ em dưới 6 tuổi phải đăng ký và kê khai giá với cơ quan quản lý giá.Chỉ còn đúng 1 tháng Thông tư mới sẽ đi vào cuộc sống nhưng việc các hãng tiếp tục điều chỉnh giá sữa bột Ensure Gold – sữa dành cho người lớn ốm, yếu và sữa Anmum – dành cho bà bầu phải chăng là một thách thức nhằm cho thấy họ vẫn có thể "lách" được cơ quan quản lý giá?