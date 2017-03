Sức mua hàng tết tăng 10%-15%

Hàng hóa dồi dào, giá ổn định, sức mua không giảm”. Đó là khẳng định của bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, tại buổi báo cáo “kết quả thực hiện và cung ứng hàng hóa giá thị trường tết năm 2014” trên địa bàn TP.HCM, ngày 14-2.

Theo bà Đào, năm nay các doanh nghiệp (DN) đã cung ứng nguồn hàng dồi dào như trái cây tăng gấp ba lần so với ngày thường, thịt gia súc tăng gấp đôi, lượng rau củ quả tăng 152% so với ngày thường… Sức tiêu thụ của thịt gia súc tăng 10% so với cùng kỳ, trứng gia cầm tăng 25% so. Riêng ở các hệ thống siêu thị, sức mua năm nay tăng 10%-15% so với cùng kỳ đặc biệt như Siêu thị Co.op Hóc Môn, Co.op Hiệp Thành tăng gấp 7-8 lần so với ngày thường. Mãi lực chung của thành phố tăng 10%-15% so với tết năm 2013.

Bên cạnh đó các DN như Vissan, Co.op cũng khẳng định năm nay không xảy ra tình trạng hàng tồn kho, nguyên nhân do DN đánh giá được sức mua thị trường nên có kế hoạch chuẩn bị phù hợp. Tùy nhóm hàng, DN có sự luân chuyển tránh tình trạng nơi tồn nhiều sản phẩm, nơi không có hàng.

Bà Đào cho hay dịp tết vừa qua mặc dù có biến động về giá đối với trứng gia cầm, thịt gia súc. Tuy nhiên, các DN đã thực hiện đưa xe bán hàng lưu động đến các chợ cung ứng hàng bình ổn kịp thời nên giúp giá ổn định. Qua đó, các DN trong chương trình bình ổn đã thể hiện tốt vai trò chủ lực dẫn dắt và điều tiết thị trường trước, trong và sau tết năm 2013. Theo đó chủ động nguồn hàng dồi dào giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu người dân thành phố.

TÚ UYÊN