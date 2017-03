Sức mua ngày 2-9 tăng cao, chân giò ‘cháy hàng’

Nhiều khách hàng cho hay do chỉ có một ngày nghỉ nên kéo nhau đi siêu thị mua sắm rồi nấu nướng tại nhà chứ không đi chơi xa được.

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C, cho biết tính đến trưa 2-9 lượng khách đến mua sắm và doanh thu đã tăng 20% so với ngày thường. Mặt hàng thực phẩm tươi sống, thức ăn chế biến và đồ uống được chọn mua nhiều nhất.

Theo đại diện Siêu thị Aeon Citimart quận 7, tính đến đầu giờ chiều hôm qua lượng khách đến mua sắm tăng hơn 30%-40% so với ngày thường. Trong khi đó, ông Trần Phạm Phúc Nguyên, Giám đốc marketing Lotte Mart Việt Nam, nói dịp nghỉ lễ năm nay rơi vào giữa tuần, mọi người hạn chế đi chơi xa, do đó sức mua tăng 10%-15% so với cùng thời điểm năm trước.

Lượng khách đông nhưng nhìn chung giá bán tại một số siêu thị không tăng, thậm chí các mặt hàng như dầu ăn, đồ dùng nhà bếp, quần áo thời trang, trái cây… còn giảm giá. Chẳng hạn tại Aeon Citimart quận 7, bắp cải thảo từ 15.000 đồng/kg giảm còn 9.000 đồng/kg.

Tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai, quận Gò Vấp cũng thông tin lượng khách đến chợ mua sắm đông hơn ngày thường, xà lách và rau thơm bán chạy nhất. Riêng xương, chân giò heo “cháy hàng” do nhu cầu mua để nấu nước dùng lẩu… tăng đột biến. Giá các mặt hàng này dao động từ 80.000-90.000 đồng/kg.

TÚ UYÊN