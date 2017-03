Sức mua thấp tại mùa cao điểm

Đại diện hệ thống siêu cửa hàng Satrafoods cho biết, sức mua tăng khoảng 30% so với ngày thường, mức tăng thấp so với những năm trước. Sức mua tập trung vào hàng thực phẩm thiết yếu. Các nhóm hàng may mặc, thời trang, mỹ phẩm không có biến động nhiều.

Theo các nhà bán lẻ, chỉ có bia có khả năng "đứt" hàng vì "lượng tồn kho còn khá ít mà giá thị trường bên ngoài tăng cao hơn siêu thị nên người dân mua nhiều” - đại diện hệ thống Satrafoods cho biết. Sức mua tăng yếu là nhận định của hầu hết các siêu thị, hệ thống bán lẻ, các chợ... Ngay cả các mặt hàng thực phẩm, hàng thiết yếu nhưng sức mua thị trường tết vẫn rất thấp - Ảnh: Hoàng Việt Thực tế trên được các nhà cung cấp thừa nhận. Ông Trương Chí Thiện - Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, công ty cung cấp trứng gia cầm cho biết, sức mua tăng chưa tới 10% so ngày thường. Đây là mức tăng rất thấp so mức tăng khoảng 30 - 40% của các năm tại thời điểm này. Nhận xét về sức mua năm nay, ông Châu Nhựt Trung - Tổng giám đốc Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ, công ty cung cấp thịt gia cầm thấy “kỳ kỳ, ngộ ngộ” vì cận tết mà vẫn bình bình, không tăng vọt như các năm trước. Tổng giám đốc Công ty Vissan, ông Văn Đức Mười cũng nhận xét, thị trường có chuyển biến tăng lên nhưng còn chậm. Chỉ các mặt hàng thiết yếu có sức mua tăng, các mặt hàng khác không có chuyển biến gì nhiều. “Chỉ lo người dân để đến cận tết mới mua, sức mua tăng mạnh dẫn đến khâu phân phối gặp khó khăn, tuy nhiên công ty cũng lường trước tình huống này nên chắc chắn sẽ không thể xảy ra thiếu hàng, sốt hàng và cũng không thể sốt giá” - ông Mười phân tích. Trước thực tế trên, các doanh nghiệp (DN) đang tính tới kích cầu ngay trong dịp cao điểm mua sắm tết này. Ông Châu Nhựt Trung cho biết với các mặt hàng không thiết yếu phải có "chiêu” kích cầu, khuyến mãi. Bởi hàng dồi dào mà sức mua thấp nên DN phải tính toán để làm sao không lỗ. Theo Sở Công thương TP.HCM, nhiều DN bình ổn thị trường sẽ khuyến mãi hai ngày cận tết. Cụ thể, hai ngày cuối năm (28 - 29 tết) Công ty Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt sẽ giảm giá trứng gà 2.000 đồng/hộp, trứng vịt giảm 1.000 đồng so với giá bình ổn thị trường. Công ty Vissan giảm giá 10% các mặt hàng thịt heo tươi sống bình ổn thị trường. Đây cũng là xu hướng mà nhiều DN lựa chọn để tránh tình trạng hàng tết tồn kho sau đó. Theo Hoàng Việt (Thanh Niên)