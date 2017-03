Tái xuất hiện nhiều giấy phép con

Ông Đậu Anh Tuấn - trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN - dẫn trường hợp kiểm tra địa điểm trước khi cho phép doanh nghiệp in hóa đơn và cho biết có doanh nghiệp ở TP.HCM phải chờ nửa tháng để cơ quan thuế đến kiểm tra địa điểm rồi mới được tự in hóa đơn.



Ông Lê Minh Hiền, trưởng Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương, cho rằng có xu hướng quay lại cơ chế tiền kiểm thay vì hậu kiểm do cơ quan quản lý muốn tăng cường vai trò của mình, thấy vướng ở đâu là cấm ở đó. Theo ông Đậu Anh Tuấn, cần phải thực hiện cơ chế hậu kiểm chứ không thể quay lại tiền kiểm. Bởi quyền được tự do kinh doanh của người dân cần phải được pháp luật khuyến khích và bảo vệ.





Theo L.THANH (TT)