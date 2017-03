Tạm giữ 300 kg cơm cháy chà bông mập mờ hạn sử dụng

Tối 31-1, Đội QLTT số 7 phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Đà Năng) kiểm tra xe tải 18T-2449 lưu thông từ TP.HCM ra phía Bắc. Tài xế không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng trên xe gồm loa, giày dép, quần áo… và bảy thùng hàng (gần 300 kg) cơm cháy chà bông do một công ty ở TP.HCM sản xuất. Trên nhãn các gói hàng này ghi ngày sản xuất là 20-1-2015 nhưng hạn sử dụng đến 20-6-2015 (năm tháng). “Đây là nhóm hàng thực phẩm nên trên nhãn mác phải thể hiện số của giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp nhưng số cơm cháy chà bông này không có thông tin này. Chưa hết, theo quy định, hạn sử dụng của mỗi gói cơm cháy chà bông là 60 ngày nhưng nhãn mác ghi hạn sử dụng năm tháng… Vì có nhiều điều bất thường nên ngoài việc yêu cầu chủ hàng cung cấp các loại giấy tờ cần thiết, chúng tôi cũng sẽ kiểm định chất lượng đối với số cơm cháy chà bông này” - một cán bộ QLTT cho biết.

Theo cơ quan chức năng, trước đây cơm cháy chà bông không có nhãn mác. Sau khi vận chuyển ra phía Bắc sẽ được dán giả thương hiệu khác tuồn ra thị trường tiêu thụ.

TẤN TÀI