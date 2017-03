Tạm giữ hàng trăm hộp mực in giả xuất xứ và nhãn hiệu của Nhật Bản

Trước đó vào chiều tối ngày 20/8, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Đội QLTT số 8 – Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra trụ sở của Công ty sản xuất thương mại dịch vụ EN (địa chỉ 55, Lý Tế Xuyên, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do ông Đoàn Ngọc Trung làm giám đốc.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng cacton gồm 255 chai mực máy in vi tính và 140 gram mực chai có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, được biết số mực nói trên được sản xuất và đóng gói tại Công ty Nhất Kiến (TPHCM) nhưng ngoài bao bì lại ghi sản xuất tại Nhật Bản.

Cũng vào khoảng thời gian trên, một tổ công tác khác của Đội QLTT số 8 đã ập vào Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Nguồn Sáng (địa chỉ 66 Đỗ Quang, Thanh Khê, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Minh Ngọc làm đại diện phát hiện 1 thùng cacton với số lượng hàng trăm chai mực in loại HP-05A có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Một tổ công tác khác của đơn vị đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty TNHH MTV An Nhơn Hậu (đóng tại đường Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng) do bà Nguyễn Thị Mây làm giám đốc cũng phát hiện 2 hộp mực in HP có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tiếp tục khám xét trụ sở Công ty TNHH Phước Tân (số 80 đường Phan Thanh, Thanh Khê, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Hữu Tân làm giám đốc, lực lượng QLTT phát hiện gần 40 hộp mực HP các loại và 13 hộp mực in Canon các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Hiện tất cả số mực in giả nói trên đang được lực lượng QLTT Đà Nẵng tạm giữ để điều tra xử lý.

Cũng liên quan đến hàng giả, hàng nhái, chiều 21/8, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết đã đột nhập, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh trên địa bàn chuyên sử dụng bao bì nhái nhập từ Trung Quốc để đóng gói hàng giả, hàng nhái.

Ông Nguyễn Đình Khoa, Đội trưởng Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết, qua quá trình theo dõi nắm bắt thông tin, các cán bộ của đội đã đột nhập cửa hàng tổng hợp của gia đình ông Trương Ngọc Ánh, khu phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh. Tại hiện trường, lực lượng QLTT đã thu giữ một lượng hàng đóng hàng giả, hàng nhái, gồm 4.200 gọi dầu gội Clear, 312 gói bột giặt Omo, 14 gói Ajinomoto, 600 gói dầu Dove, 400 gói dầu Sunsilk. Quá trình làm việc chủ cửa hàng Trương Ngọc Ánh đã thừa nhận chuyên sử dụng bao bì nhái mua từ Trung Quốc sau đó dùng sản phẩm bột giặt Đức Giang đóng sang bột giặt Omo, mua bột ngọt Trung Quốc bao 25kg đóng thành bột ngọt Ajimoto. Ngoài việc tiến hành lập biên bản xử lý sai phạm, Đội QLTT số 4 đã tịch thu toàn bộ tang vật để tổ chức thiêu hủy.

Theo Công Bính - Hà Phương (Dân trí)