Tận mục hộp bánh Trung thu giá 10 triệu đồng

Năm nay, các Cty chiếm thị phần sản xuất bánh Trung thu lớn như Kinh Đô, Long Đình, Bibica... tung ra khá nhiều loại bánh cao cấp, giá dao động từ 1 đến 3 triệu đồng một hộp. Hộp bánh Trăng vàng Hưng Thịnh của Kinh Đô có giá 2 triệu đồng/hộp và Trăng vàng Phú Quý giá 1,4 triệu đồng/hộp.

Nhân viên Khách sạn Hà Nội giới thiệu hộp bánh có giá 10 triệu đồng

Chị Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên tư vấn bán hàng bánh Kinh Đô, cho biết: “Các loại bánh này tuy không bày bán rộng rãi trên thị trường, nhưng chỉ cần gọi điện đặt hàng là có ngay”.



Theo chị Quỳnh Anh, sở dĩ giá các loại bánh đó cao như vậy, vì bánh có thành phần nguyên liệu cao cấp, bổ dưỡng như: bào ngư, vi cá, hải sâm thượng hạng, hạt sen tứ quý, quả hồ đào, hạt hạnh nhân, tôm càng bách hoa… Mỗi bánh có khối lượng 200g, kèm theo 4 - 6 lọ yến 70ml.



Cty bánh kẹo Bibica, tung ra sản phẩm cao giá nhất là bánh Trung thu Đế Nguyệt- nhân trứng, giá 1,2 triệu đồng. Với 9 món được nhồi trộn trong bánh: yến sào - hạt sen, tôm hùm wasabi, trứng cá hồi caviar, bào ngư vị cá hải sâm, cua huỳnh đế sốt xo, đậu xanh collagen, đậu xanh tảo spirulna, hạt sen - cranberry.



Bác Đinh Thị Quyết (180 Nguyễn Lương Bằng), chủ cửa hàng bánh Trung thu chia sẻ: “Với cửa hàng nhỏ lẻ như của tôi, chỉ dám lấy 1 hoặc 2 hộp bánh đắt tiền thôi, chứ lấy nhiều làm gì có khách mua. Có khách hàng hỏi liệu những nhân kia chiếm bao nhiêu phần trăm trong bánh, tôi cũng chịu. Loại bánh đắt tiền, tôi không dám ăn”.



Bánh kẹp rượu đắt tiền



Tết Trung thu của con trẻ, ngày càng biến tướng thành dịp để biếu quà, nhận lộc. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều khách sạn hạng sang tại Hà Nội tung ra những hộp bánh giá khủng. Thương hiệu bánh Long Đình năm nay có 3 loại An Quý Gold Label Reserve 3,2 triệu đồng/hộp, An Quý Black Label 2,268 triệu đồng/ hộp, An Quý Vang Đỏ 1,85 triệu đồng/ hộp. Bánh được đặt trong những hộp gỗ, bên ngoài được mạ vàng óng.



Hộp gồm 2 bánh loại to 150g nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn, 6 bánh nhỏ thập cẩm loại 80g, 1 hộp trà Quan Âm Vương, 1 chai rượu ngoại (có thể chọn Vang đỏ cao cấp, Black Label 750ml, Gold Label Reserve 750ml). Các loại bánh mang 6 hương vị thiên nhiên: trà xanh, đậu đỏ, sen trắng, đậu xanh tảo biển, hạt dẻ và khoai môn.



Nhà hàng Vân Nam cũng làm bánh Trung thu, với giá dao động từ 1,98 triệu đến 3,1 triệu đồng/hộp. Sở dĩ giá khủng như vậy, vì ngoài 5 chiếc bánh còn kẹp thêm chai rượu ngoại và cả 50g yến sào.



Năm nay, Khách sạn Hà Nội, tung ra 19 sản phẩm bánh, giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/hộp. Cũng với cách kẹp rượu ngoại vào, một hộp Kim Long Kết Nguyệt Chivas 21- Đoàn tụ dưới trăng có giá hơn 6 triệu đồng. Mở hộp bánh, cũng chỉ có 6 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn và 1 chai Chivas Whisky 21 năm;



Còn hộp bánh Cống Phẩm Hoàng Triều có giá tới 9.999.999 đồng. Hộp bánh này, ngoài 6 bánh trung nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn, còn có 1 voucher dành cho 4 người thưởng thức 4 món ăn hảo hạng (bào ngư, hải sâm, vi cá, tổ yến) tại nhà hàng Kim Long.

Khách sạn Daewoo Hà Nội chào đón Tết trẻ em với hộp bánh VIP giá 6.061.000 đồng/ hộp. Bên trong là một chai rượu Montes Alpha M cùng 6 chiếc bánh: 2 nhân sen trắng, 2 nhân hạt dẻ, 1 nhân dâu tây, 1 nhân dưa Mỹ.



Còn khách sạn Hilton Hanoi Opera ra độc chiêu với chiếc bánh sô cô la cờ tướng. Thiết kế vỏ hộp là bàn cờ tướng bằng gỗ, bên trong gồm 36 miếng bánh sô cô la hình quân cờ với giá 3 triệu đồng/ hộp.



Anh Nguyễn Văn Quỳnh, một đại gia bất động sản, đặt mua bánh Cống Phẩm Hoàng Triều, nói: “Tôi mua để biếu, nên cũng phải chọn loại bánh đắt tiền, tỏ lòng thành với người được nhận thôi. Chắc mọi người cũng như tôi, chủ yếu nghe tên là lạ, hình thức hay hay là được, ít ai xem kỹ từng nhân bánh khi đi mua”.



Theo một nhân viên bán hàng của Khách sạn Hà Nội, phần lớn khách đặt mua các loại bánh cao cấp là doanh nghiệp, họ mua không phải để cho nhân viên ăn, mà dùng làm quà biếu.

Tại TPHCM, năm nay dòng bánh trung thu được coi là cao cấp, giá chỉ dao động từ vài trăm ngàn đến dưới 2 triệu đồng/hộp. Tại quầy bánh của nhà hàng Đồng Khánh, hộp bánh cao cấp nhất, có giá 1,5 triệu đồng, gồm 6 bánh và một hộp trà đi kèm.



Khách sạn Legend chỉ tung ra loại bánh giá 546.000 - 777.000 đồng/hộp; Khách sạn New World với các nhân bánh thập cẩm, hạt sen, sầu riêng nhân dừa, khoai môn, sầu riêng, lá dứa có giá 680.000 đồng/hộp 4 bánh.



Bánh truyền thống hút khách



Trong khi các cửa hàng bán bánh cao cấp vắng khách, thì những cửa hàng làm bánh Trung thu truyền thống tại Hà Nội, như: Thụy Khuê, Hàng Đường, Hàng Cót, Lương Văn Can… hút khách.



Tại nhiều cửa hàng, khách mua phải xếp hàng chờ đến lượt nhận bánh. Nhân và vị bánh rất dễ ăn, bánh lại hợp túi tiền, chỉ từ 35.000 đồng/chiếc. Tại cửa hàng ở phố Thụy Khuê, giá chỉ từ 12.000 - 250.000 đồng/chiếc.





