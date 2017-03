Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

Thực hiện chỉ đạo trên, các cơ quan chức năng TP.HCM liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu.

Nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, từ đầu năm 2013 đến nay Chi cục đã phát hiện gần 230 vụ vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu trên địa bàn TP, thu giữ hơn 147.130 gói thuốc lá lậu các loại.

Điển hình ngày 1-5, Đội QLTT 3B phát hiện thùng hàng chứa 1.380 gói thuốc lá lậu hiệu June, Esse, Fine, Marlboro nằm trên lề đường trước căn nhà 132 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 (TP.HCM). Đội đã tạm giữ toàn bộ thuốc lá không người nhận nói trên. Tiếp đến, ngày 8-5, Đội QLTT Củ Chi và Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy biển số 61F5-3364 chở thùng hàng khả nghi. Khi được yêu cầu kiểm tra, đối tượng bỏ xe và tang vật chạy trốn. Đoàn kiểm tra ghi nhận và tạm giữ thùng hàng chứa 1.300 gói thuốc lá lậu hiệu Jet, Hero, Esse….

Cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu hiệu Hero.

Cũng trong ngày 8-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát 113 và Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá với quy mô rất lớn. Ngoài bắt giữ bốn đối tượng đều ngụ tỉnh Long An gồm Ngô Thị Thu Tâm (46 tuổi), Bùi Quốc Tiền (21 tuổi), Ngô Thanh Phong (21 tuổi) và Đặng Thị Cúc (49 tuổi), đoàn kiểm tra còn thu giữ 10 xe máy, năm ghe máy, gần 48.000 gói thuốc lá lậu hiệu Jet, Hero, Scott…

Trong quá trình kiểm tra, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bỏ chạy và phi tang vật chứng buộc đoàn kiểm tra nổ súng cảnh cáo. Ghi nhận cho thấy mỗi ngày có hàng chục ghe máy vận chuyển thuốc lá lậu từ huyện Đức Hòa (Long An) đến huyện Bình Chánh. Tại điểm tập kết, hàng chục đối tượng đi xe máy đôn dên, xoáy nòng chờ lấy hàng, sau đó vận chuyển và phân phối cho các đầu mối trong TP.HCM.

Phải xử lý nghiêm

Liên quan đến việc xử lý các đối tượng tham gia vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ vào ngày 8-5 nói trên, một lãnh đạo PC46 cho biết đang mở rộng điều tra và sẽ xử lý đúng theo quy định Thông tư liên tịch số 36/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế, VKSND Tối cao, TAND Tối cao về xử lý vi phạm kinh doanh sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu.

Lãnh đạo này còn cho biết các đối tượng vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu xem thường pháp luật, chống đối lực lượng thi hành công vụ nên phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Trong trường hợp cần thiết, PC46 sẽ đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Dương Công Khanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giám sát, kiểm tra, xử lý triệt để hoạt động vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu trên địa bàn TP.

Luật sư Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng một khi Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật thì buộc mọi người phải thực hiện. Trong trường hợp các đối tượng vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan có thẩm quyền phải mạnh tay thực thi để cảnh cáo, răn đe.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ từ 1.500 gói đến dưới 4.500 gói thuốc lá nhập lậu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Từ 4.500 gói đến dưới 13.500 gói bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù 3-7 năm. Từ 13.500 gói trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù 7-15 năm. Trích Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

TRẦN NGỌC