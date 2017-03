Tăng cường kiểm tra chất lượng trái cây nhập khẩu

Nho Trung Quốc được nhập về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (tp.HCM) - Ảnh: DŨNG TUẤN



Theo Đ.BÌNH - CHÍ QUỐC (TT)



Đặc biệt, sẽ tăng cường kiểm tra, lấy mẫu đột xuất các sản phẩm trái cây nhập khẩu, nhất là các sản phẩm nho, táo, lê, dưa vàng, cam quýt nhập vào các tỉnh biên giới phía Bắc.Cũng tại buổi họp, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cho biết kết quả kiểm tra hoạt động giết mổ mới cho thấy vẫn còn nhiều địa phương buông lỏng kiểm soát giết mổ, gần 51% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và 77% cơ sở chăn nuôi chỉ đạt loại C - không đủ điều kiện đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường.Ông Trần Thanh Hưng, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ), cho biết đã lấy mẫu nho gửi đi kiểm tra, khi có kết quả (dự kiến cuối tuần này) mới tiến hành xử lý đối với người bán. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang dự kiến trong ngày 15-8 có kết quả kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nho Trung Quốc được bày bán trên địa bàn tỉnh.