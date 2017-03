Tăng cường thanh tra về thực phẩm chức năng

(PLO) - Ngày 6-1, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết do trùng thời điểm thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014, nên việc thanh tra, kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng sẽ kéo dài đến hết quý I/2014.

Ông Trung đề nghị các tỉnh, TP tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 100 % các cơ sở thực phẩm chức năng thuộc địa bàn. Bao gồm cả các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, cơ sở thuộc diện được miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ông Trung cũng yêu cầu chủ động phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được công bố tại Cục An toàn thực phẩm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời công bố công khai trên phương tiện thông đại chúng. “Tuyệt đối không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng và các sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quy định về ATTP tiếp tục hoạt động” – ông Trung nhấn mạnh. Trước đó, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng Bộ Y tế đã thành lập hai Đoàn thanh tra, kiểm tra về thực phẩm chức năng do Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các Viện khu vực, tiến hành thanh tra, kiểm tra về thực phẩm chức năng tại tám tỉnh, TP trọng điểm. HUY HÀ