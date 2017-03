Tăng giá điện trên 5% phải trình Thủ tướng

Theo dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản vừa được Bộ Công Thương soạn thảo lấy ý kiến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được phép trích từ Quỹ bình ổn giá điện để bình ổn giá. Trường hợp đã trích quỹ mà giá bán điện bình quân do EVN tính toán vẫn tăng trên 5% thì EVN được quyền tăng giá bán điện.









Kiểm soát giá điện cũng là một biện pháp góp phần ổn định kinh tế

Kiểm soát giá điện cũng là một biện pháp góp phần ổn định kinh tế

Theo Diệu Chi ( Dân trí)



Trường hợp EVN tăng ở mức 5% thì chỉ cần được Bộ Công Thương chấp thuận. Sau 5 ngày nhận hồ sơ mà Bộ Công Thương không có ý kiến trả lời thì EVN được tăng giá.Trường hợp EVN muốn tăng trên 5% thì phải báo cáo Bộ Công Thương để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá điện tối thiểu là ba tháng.Ngoài ra, theo dự thảo, giá bán điện được tính toán kiểm tra hàng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào. Cụ thể, tỷ giá đô la Mỹ ngày 15 hàng tháng (hoặc của ngày làm việc liền trước nếu ngày 15 trùng với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ) biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành, được lấy bằng tỷ giá đô la Mỹ bán ra giờ mở cửa của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố ngày 15 của tháng tiến hành kiểm tra.Giá nhiên liệu ngày 15 hàng tháng (hoặc của ngày làm việc liền trước nếu ngày 15 trùng với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ) biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành. Trong đó, giá than được lấy bằng giá than trong nước cho phát điện tại điểm giao hàng do Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam công bố.Giá khí cho nhà máy điện Cà Mau do Tổng công ty Khí Việt Nam tính theo giá dầu quốc tế; giá khí từ các nguồn khí khác (Nam Côn Sơn và Cửu Long) do Chính phủ quy định tại thời điểm tính toán giá bán điện; giá dầu xác định theo giá dầu thị trường trong nước do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam công bố.Cơ cấu sản lượng điện phát của các tháng đã qua kể từ lần điều chỉnh trước (với tổng sản lượng từ ngày 15 đến hết tháng được tính dự kiến) thay đổi so với kế hoạch phát điện hàng năm đã được Bộ Công Thương phê duyệt.