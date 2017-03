Tăng thuế xuất khẩu than

Quyết định này được đưa ra chỉ ít thời gian khi dư luận xôn xao chuyện VN bắt đầu nhập khẩu than, trong khi mỗi năm hàng triệu tấn "vàng đen" nội địa lại xuất khẩu ra nước ngoài.







Theo Hồng Anh ( VNE)



Theo quyết định của Bộ Tài chính, từ ngày 11/9, các loại than đá, than bánh, than quả bàng, nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá, than cốc, than luyện... đều phải chịu thuế xuất khẩu 20%.Với việc tăng thuế này, Bộ Tài chính thể hiện thái độ kiên quyết kiểm soát và hạn chế việc xuất khẩu than nguyên liệu trong khi nguồn tài nguyên này đang dần cạn kiệt. Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết chưa xem xét đến đề xuất giảm thuế nhập khẩu than do Tập đoàn Than Khoang sản VN (Vinacomin) đề xuất mới đây.Ngoài thuế xuất khẩu than, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh thuế một số nguyên liệu thô khác như đồng, nhôm, chì ở dạng thỏi...Chia sẻ với VnExpress.net, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay phương án tăng thuế được cơ quan này xem xét ngay khi Tập đoàn Than Khoáng sản VN thông báo nhập 9.500 tấn than từ Indonesia để phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện mới ở miền Trung và miền Nam.Theo ông, Việt Nam vốn là nước xuất khẩu giờ lại chuyển sang nhập than là việc không bình thường và cần phải xem xét. Chưa kể, Vinacomin trước đó dự báo đến năm 2012, việc nhập khẩu than mới được tiến hành chứ không phải ngay trong năm 2011.Theo dự tính của Vinacomin, số lượng than nhập khẩu từ nay đến năm 2012 vào khoảng 10 triệu tấn mỗi năm. Và đến năm 2020, con số than nhập khẩu sẽ nâng lên 100 triệu tấn. Trong khi đó, mỗi tháng Vinacomin lại xuất khẩu gần 2 triệu tấn than và khoảng 20 triệu tấn mỗi năm."Chúng tôi thật sự lo ngại về điều này và cần phải đánh thuế cao đối với than xuất khẩu để tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên", ông nói.Giới chuyên gia cũng đồng tình với việc này và cho rằng việc đánh thuế cao với than xuất khẩu là cần thiết. Bởi than của VN xuất đi chủ yếu là sản phẩm chất lượng cao. Trong khi nguồn hàng nhập về lại chất lượng kém, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao. "Chủ trương hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô đã có, vì vậy việc xem xét điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu than là phù hợp", một chuyên gia nói.