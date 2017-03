Tăng thuế xuất khẩu vàng lên 10%

Theo thông tư 184 do Bộ Tài chính ban hành từ đầu tuần, các loại vàng nguyên liệu thuộc nhóm 8718 sẽ áp dụng thuế suất 10%, thấp hơn so với mức 20% trước đó mà cơ quan này đề xuất áp dụng. Các loại vàng trang sức khác có hàm lượng cao; vàng miếng vàng thỏi, vàng bột có hàm lượng dưới 99,99% cũng chịu thuế suất 10% so với mức 0% hiện hành.

Vàng xuất khẩu sắp có mức thuế mới. Ảnh: Hoàng Hà. Bộ Tài chính cho rằng việc đánh thuế đối với vàng trang sức sẽ hạn chế được hiện tượng cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế để "lách" quy định xin giấy phép xuất khẩu vàng trang sức. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước VN vàng có hàm lượng từ 99,99% khi xuất khẩu phải xin giấy phép, còn vàng trang sức có hàm lượng dưới mức này thì không phải xin phép. Các mức thuế này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Hồi đầu tháng 11, giữa lúc thị trường vàng trải qua cơn sốt giá kinh hoàng khi mỗi lượng vàng cán mốc trên 38 triệu đồng, Bộ Tài chính bất ngờ có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề xuất tăng thuế xuất khẩu vàng lên 20%. Theo Hồng Anh (VNE)