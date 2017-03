Tăng trưởng tín dụng gấp 2 GDP

Hội nghị tổng kết 2011 và triển khai nhiệm vụ 2012 của ngành ngân hàng khai mạc sáng nay, với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.



Dự báo tăng trưởng kinh tế 2011 đạt khoảng 6%, lạm phát được kiềm chế ở mức 18%. Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận định, kết quả này dù không bằng các năm trước, song khá khả quan, cho thấy nỗ lực của toàn xã hội và nền kinh tế, trong đó có đóng góp quan trọng của ngân hàng. Theo Thống đốc, toàn hệ thống ngân hàng năm nay đã phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí phải hy sinh rất lớn để thực hiện mục tiêu vĩ mô là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.







Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm nay thấp hơn mục tiêu điều chỉnh khoảng 3%. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm nay thấp hơn mục tiêu điều chỉnh khoảng 3%. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ước cả năm 2011, tổng phương tiện thanh toán tăng 10%, tín dụng tăng 12-13%, trong đó VND tăng 10,2%, tín dụng ngoại tệ tăng 18,7%.



Định hướng 2012, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%, tín dụng tăng khoảng 15-17%.



Điểm mới trong chính sách tín dụng năm 2012 đó là chỉ tiêu tăng trưởng sẽ phân bổ theo chất lượng hoạt động của từng ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, việc áp cứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng một mức như nhau cho toàn hệ thống là không phù hợp với các đơn vị có thể tăng trưởng cao hơn và những đơn vị cần phải hạn chế tăng trưởng tín dụng.

Theo Song Linh ( VNE)



Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm nay dự kiến chỉ ở mức 12-13%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã điều chỉnh là 15-16% và là mức thấp chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng. Nếu so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng chỉ cao hơn 2 lần, trong khi tỷ lệ của các năm trước đây thường lên tới 5-6 lần. Trung bình tăng trưởng tín dụng 5 năm gần đây là 33% và 10 năm gần đây là 29,4%."Các ngân hàng về hội nghị năm nay có lẽ không còn tinh thần thực sự phấn khởi như những năm trước bởi lợi nhuận năm nay không như những năm trước. Nhưng những đóng góp của ngành ngân hàng với kinh tế đất nước rất đáng ghi nhận. Lượng vốn giảm đi mà vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cho thấy hiệu quả và chất lượng của lượng vốn cho nền kinh tế", Thống đốc Bình nhấn mạnh.Theo phân tích của Thống đốc, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng, vì vậy phải tiết giảm tốc độ tăng trưởng thể hiện hy sinh rất lớn của toàn ngành. Đặc biệt, dòng vốn ngân hàng đã được định hướng tốt hơn để đi vào các địa chỉ cần thiết. Nếu như tốc độ tăng trưởng tín dụng nói chung chỉ đạt 12-13%, thì vốn cho sản xuất kinh doanh tăng 15%, vốn cho nông nghiệp nông thôn tăng tới 24%, có thời điểm hơn 30%. Tăng trưởng tín dụng xuất khẩu thậm chí tăng tới 58%, một con số mà ngay cả Thống đốc cũng không ngờ. Trong khi đó, vốn cho chứng khoán và bất động sản lại giảm mạnh."Tín dụng phi sản xuất cũng là kênh mang lợi nhuận cao, nhưng năm nay để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế chúng ta đã kiên quyết cắt giảm. Đây vừa là nỗ lực và cũng là sự hy sinh của ngành", Thống đốc nói.Theo ông, 2012 sẽ là năm quan trọng với ngành ngân hàng, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khó khăn và quan trọng của năm 2011, phải bắt tay vào tái cơ cấu toàn hệ thống một cách toàn diện. 20 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam phát triển theo chiều rộng, đòi hỏi nhiều vốn, và theo ông Bình, hệ thống ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, trở thành huyết mạch của nền kinh tế và ở một chừng mực nào đó đã là bà đỡ cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển mới, ngành ngân hàng phải tái cấu trúc để lớn mạnh hơn, tăng sức cạnh tranh hơn và đáp ứng nhu cầu mới của nền kinh tế.