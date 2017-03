Tạo niềm tin trước khi tạo thói quen

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM: Khách hàng đã sử dụng dịch vụ Internet banking tăng trên 50%

Dịch vụ NH tiếp tục được các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát triển mạnh. Gắn liền với hai định hướng: Tái cơ cấu hệ thống NH và nâng cao chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2016-2020. Trong đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ NH hiện đại nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ NH. Đặc biệt là dịch vụ NH điện tử: Internet banking, thẻ, mobile banking… Tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn TP.HCM đã có 10,7 triệu thẻ đang hoạt động, tăng 8,1% so với thời điểm cuối năm 2015. Trong đó thẻ nội địa đạt 8,4 triệu thẻ, chiếm 78,5%; thẻ quốc tế đạt 2,3 triệu thẻ, chiếm 21,5%. Sản phẩm thẻ nội địa vẫn là sản phẩm chủ yếu của các NH trong nước. Tuy nhiên, tỉ trọng thẻ quốc tế đã có xu hướng tăng nhẹ, tăng 17,4% trong năm 2015 lên 21,5% năm 2016. Chuyên gia kinh tế BÙI KIẾN THÀNH: Tránh tình trạng thu phí bất thình lình

Để đạt được những mục tiêu như đề án đưa ra thì ngành NH còn nhiều việc phải làm. Muốn hạn chế thanh toán bằng tiền mặt thì phải trang bị hệ thống POS để dùng thẻ. Hiện ở các siêu thị lớn thì đã có rồi nhưng còn các cửa hàng tiện lợi, những tiệm tạp hóa trong các khu chung cư thì sao… có làm được không. Hay đối với mục tiêu như đề án đưa ra là nâng tỉ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại NH lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020 cũng cần phải tính toán lại. Bởi đây là đối tượng thanh toán ít, tiền dư trong tài khoản cũng ở mức thấp… Vậy thì NH có thể bù đắp được chi phí quản lý, trang thiết bị… từ việc phát hành thẻ cho những đối tượng này hay không? Hơn nữa, NH cũng không thể làm không công. Do vậy phải tính phí như thế nào đối với người sử dụng thẻ. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện máy móc, trang thiết bị được tốt hơn thì phải tăng phí. Ông VÕ TẤN HOÀNG VĂN, Tổng Giám đốc SCB: Tăng cường bảo mật thông tin khách hàng

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới hoạt động thì việc đầu tư các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất giúp tăng cường an toàn bảo mật thông tin cho toàn bộ dữ liệu giao dịch, khách hàng, nâng tầm hoạt động CNTT vào lĩnh vực tài chính NH đang được nhiều NH chú trọng. Bởi NH là ngành kinh doanh dựa trên niềm tin. Nếu thiếu độ tin cậy của khách hàng thì NH khó có thể phát triển một cách bền vững được. Trong năm 2016, SCB là NH đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2. PCI DSS là chứng chỉ tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán. Mục đích của PCI DSS là bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các NH hoặc doanh nghiệp thanh toán, đồng thời hạn chế được các lỗ hổng bảo mật và rủi ro bị đánh cắp thông tin. Đây là một trong những chứng chỉ quan trọng được nhiều tổ chức cung cấp thẻ lớn trên thế giới áp dụng cho các thành viên để bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cho khách hàng. THÙY LINH ghi