Tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp bị bêu tên xấu

Ông PHAN HUY KHANG, Tổng Giám đốc Sacombank: Xây nhà vệ sinh chuẩn năm sao, 1 tỉ đồng/cái Chúng tôi làm vì cộng đồng, vì môi trường chứ không có mục đích gì vì tất cả là miễn phí. Chi phí đầu tư hay chi phí vận hành vô cùng tốn kém và vô cùng phức tạp. Việc Sacombank gắn một máy ATM tại đây cũng chỉ để thuận tiện cho người dân có thể rút tiền trong khu vực đông dân cư như vậy. Hiện nay Sacombank đã xây dựng được 19 nhà vệ sinh (NVS) công cộng trên toàn quốc và riêng tại TP.HCM là 11 NVS. Mới đây Sacombank đã xây dựng NVS công cộng tại Đà Nẵng và hiện nay cũng đang làm việc để xây NVS tại Hà Nội. Chúng tôi muốn phát triển thành chuỗi NVS công cộng chất lượng năm sao trên khắp cả nước nhưng trước mắt ưu tiên các TP lớn, TP du lịch. Hiện nay những NVS công cộng được đặt ở những khu vực đông người đến đó như bến xe, công viên. Để NVS khang trang, sạch sẽ thì diện tích một NVS dao động 30-50 m2, có toilet nam, nữ riêng. Trong NVS đều được bật máy lạnh, gắn quạt, trồng cây và có nhạc. Các thiết bị sử dụng được Sacombank chọn lựa rất kỹ càng. Chính vì thế tổng chi phí cho một NVS công cộng là từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng. Và những NVS công cộng này hoàn toàn miễn phí 100%. Trên thực tế, đầu tư một NVS chi phí bao nhiêu không quan trọng bằng vận hành sau đó. Điều này vô cùng quan trọng vì để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, để giữ gìn cho NVS công cộng không xuống cấp, chúng tôi trả lương thật tốt cho những người làm ở đây. Nhiều người có thể không hình dung ra với những NVS công cộng thì tình trạng như khạc nhổ, ói là chuyện bình thường lắm. Rồi cả chuyện hút chích, xì ke, bơm kim tiêm… những người làm vệ sinh ở đây có thể thấy thường xuyên. Phía Sacombank cũng thường xuyên phải động viên và chính sách tốt về lương để những người làm việc cho mình được yên tâm. Để quản lý chất lượng NVS sau khi đi vào hoạt động, Sacombank có quy trình riêng, quy trình giám sát, quy trình quản lý, quy trình kiểm tra để tránh tình trạng như thu tiền hay vệ sinh chưa sạch sẽ… Ông PHẠM XUÂN HỒNG, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: Đông con khó lo

Cái khó đặc thù của ngành dệt may là có quá nhiều lao động. Lo cho vài chục người thì dễ tính, chứ lo cho vài chục ngàn công nhân thì không dễ. Tùy điều kiện DN, có nhiều DN trong ngành chăm lo tốt cho công nhân, từ chỗ ăn ở của chính họ đến chỗ học hành cho con cái họ. Điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện. Dù muốn hay không thì DN nhận đơn hàng gia công cũng phải đáp ứng. Từ việc giám sát bằng camera đến tiêu chuẩn NVS, hay diện tích tối thiểu của công nhân... đều phải thực hiện. Anh chủ động làm tốt thì anh có nhiều thuận lợi hơn khi đối tác đến đánh giá, lựa chọn. Trách nhiệm về môi trường thì toàn ngành dệt may phải đáp ứng tiêu chuẩn của ngành, như tiêu chuẩn nước thải, tiêu chuẩn hóa chất dệt nhuộm. Dù trong nước không đòi hỏi thì đối tác nước ngoài họ vẫn bắt buộc, nếu không đáp ứng thì không xuất hàng đi được. Trách nhiệm hay không phụ thuộc rất nhiều vào tiêu chuẩn của đối tác và khách hàng.