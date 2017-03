Tên miền nhà mạng hóa web sex

Địa chỉ vinaphone.com là một trang web chứa đầy nội dung người lớn. Ảnh chụp màn hình

Theo Hồng Anh - Thanh Bình (VNE)



Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị Lan làm thao tác quay ngược, hóa ra, tên miền mà chị vừa click vào là website có tên "vinaphone.com". Tên miền này khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn với website của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn đang sở hữu hàng chục triệu thuê bao di động tại Việt Nam là VinaPhone.Chị Lan đem chuyện kể với đồng nghiệp mới biết, anh bạn phụ trách mảng maketing của công ty cũng từng gặp trường hợp tương tự, chỉ cách đây vài ngày.Theo lời kể của anh đồng nghiệp, do không biết địa chỉ chính xác của VinaPhone nên anh gõ đại tên miền vinaphone.com vì những trang web có đuôi ".com" này khá phổ biến đối với các công ty lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Thế nhưng, anh tá hỏa khi thấy hiện ra không phải là website nhà mạng, mà là một trang web "người lớn", được quảng cáo là trang web hẹn hò lớn nhất thế giới. "Ở giữa văn phòng mà truy cập vào những trang web như thế này lại trước mặt đồng nghiệp, thật là không gì ngượng bằng", chị Lan chia sẻ.Chị Lan thắc mắc không hiểu sao lại có web sex nào của nước ngoài lại mang tên giống công ty viễn thông lớn nhất nhì ở Việt Nam như vậy.Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Sơn Hải, Phó phòng kinh doanh VinaPhone cho biết trang web của hãng đăng ký tại Việt Nam có tên "vinaphone.com.vn". Tên miền có đuôi ".com" là domain đăng ký bên ngoài và công ty chưa đặt mua. "Chúng tôi thực sự bất ngờ về điều này và VinaPhone cũng tính tới giải pháp mua tên miền đuôi .com" trong thời gian tới, khi công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và để tránh nhầm lẫn cho khách hàng", ông Hải cho biết.Theo ông, việc các website sex núp bóng tên giống VinaPhone nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng. Gần đây, hãng đã tính đến chuyện khuyến cáo cho khách hàng. "Tuy nhiên, chúng tôi đã không triển khai vì có những việc càng khuyến cáo, càng kích thích trí tò mò của người tiêu dùng. Cách tốt nhất là chúng tôi sẽ tính đến việc dài hơi là bảo hộ cả một số website có thể gây nhầm lẫn là tên miền của VinaPhone", ông Hải nói thêm.Trước đó, một tên miền mạo danh nhà mạng Viettel là Viettel.com cũng đã được rao bán trên mạng với giá 1,5 triệu USD.