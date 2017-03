'Than sạch' Việt Nam đoạt giải kinh doanh quốc tế

Xây dựng dự án là nhóm thành viên của trường đại học Ngoại thương: thầy Nguyễn Quang Huy, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và Lê Hồng Tâm, Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Hồng Thái.

Nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đạt huy chương vàng chụp ảnh cùng ban tổ chức cuộc thi. Ảnh do Đại học Ngoại Thương Hà Nội cung cấp.

Chia sẻ về đề tài, Đặng Hồng Thái, một thành viên của nhóm nói, trong khi giá điện, giá gas đều tăng chóng mặt thì than đốt ngày càng được nhiều người sử dụng. Nhưng than thường chứa rất nhiều độc tố nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. “Từ thực tế đó, nhóm chúng mình quyết định xây dựng đề án về một loại than sạch để khắc phục những hạn chế trên”, Thái tâm sự.

Đề tài “than sạch” đã nhận được 100% số phiếu bầu của ban giám khảo là các CEO đến từ Google, Dell và Ford. Vì dựa trên những tiêu chí của ban tổ chức, thành phẩm của nhóm được chứng minh là đã giảm 90% các chất độc hại, thời gian nhóm nhanh hơn than thường, chỉ từ một đến 2 phút do được làm từ nguyên liệu thực vật như gáo dừa, vỏ trấu và rơm rạ.

Song để có được thành quả như vậy, các thành viên của nhóm đã mất không ít công sức và tâm huyết. "Gần đến ngày thi, chị Thủy nhóm mình còn phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp. Bác sĩ chuẩn đoán là do căng thẳng quá mức. Rồi ngày nào, mình cũng ngồi lì ở căng tin trường từ sáng đến tối để sửa slide, nhà trọ mất điện. Slide phải sửa cả trăm lần cũng không ngoa, tỉ mỉ đến từng chi tiết", Thái kể lại.

Nhưng dù đã làm việc hết công suất, bước chân sang Campuchia tham dự cuộc thi, nhóm vẫn chưa một lần tập thuyết trình cùng nhau. Đêm trước ngày diễn ra cuộc thi, nhóm mới có 4 tiếng để tập. "Đến lúc thi, chuột từ xa của bọn mình lại không hoạt động, phải mượn của đội bạn, nên giải thưởng này có đóng góp của nhiều người lắm", đại diện của nhóm vui vẻ nói.

Đặc biệt là không thể thiếu vai trò quan trọng của hai vị cố vấn của tập đoàn Mckinsey là ông Hans Patuwo và ông Brian Vo: "Họ gọi điện cho chúng mình từng tuần, mỗi tuần 2 tiếng toát mồ hôi để nhóm lại bắt tay vào sửa tiếp. Họ hướng dẫn từ chiến lược kinh doanh, phương án sản xuất, giả định tài chính, dòng tiền, điểm hòa vốn..."

Vượt qua 11 đội đến từ 4 quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam để giành được giải thưởng vinh dự này, nhóm sinh viên của trường đại học Ngoại thương nhận được một chuyến học tập 3 tuần tại Ford (New York, Hoa Kỳ) cùng cơ hội gặp gỡ các CEO và thực tập trong những tập đoàn lớn trên Thế giới như Google, Dell, Mckinsey...

“Bọn mình còn được lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Julius Bar của Singapore hứa đầu tư 200.000 USD để thực hiện dự án”, một thành viên của nhóm cho biết.

Chia sẻ về bí quyết của nhóm, Hồng Thái mách nước, để gặt hái được thành quả từ những cuộc thi quốc tế, bắt buộc là phải có tiếng Anh tốt và yếu tố vô cùng quan trọng là sự đồng lòng nhất trí của tất cả các thành viên. Theo Thái khi cái “tôi” của mỗi thành viên đều quá lớn, mỗi người đều chỉ khư khư làm theo quan điểm cá nhân thì không thể tạo nên thành quả tốt cho một tập thể.

“Nhóm mình được các anh chị ở GGIO - tổ chức của các bạn sinh viên Việt Nam đam mê kinh doanh quốc tế, chỉ bảo cho rất nhiều. Sau cuộc thi này, bọn mình cũng sẽ hướng dẫn những em thế hệ kế tiếp, giúp các em có thêm kinh nghiệm ở những đấu trường trong và ngoài nước”, Thái tâm sự.

“Thách thức dự án kinh doanh Mekong Mckinsey” là cuộc thi do Đại học Quản lý Quốc gia Campuchia tổ chức dành cho các bạn sinh viên các trường đại học của Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan, nhằm tìm ra những giải pháp kinh doanh khả thi, thân thiện với môi trường và mang tầm quốc tế. Cuộc thi do công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey & Company tài trợ kết hợp với Quỹ Ford, Tổ chức Victoria Park, Công ty máy tính Dell và Tập đoàn Jardine Schindler.

Theo Xuân Ngọc (VNE)