Tháng 12 sẽ có kết luận về vụ phân bón của Công ty Thuận Phong

Theo báo cáo của Ban 389, tính đến ngày 15-11, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 187.000 vụ vi phạm (tăng 7,47% so với năm 2014); khởi tố 1.123 vụ án đối với 1.281 đối tượng.

Liên quan đến sự vụ về chất lượng phân bón của Công ty Thuận Phong (Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng Ban 389 quốc gia, cho biết vào tháng 4-2015, Văn phòng Thường trực Ban 389 quốc gia phối hợp với Ban 389 tỉnh Đồng Nai đã bí mật kiểm tra nơi sản xuất của Công ty Thuận Phong; qua đó phát hiện công ty này có dấu hiệu làm giả nhãn mác phân bón nước ngoài, chất lượng không bảo đảm. Sau đó, Ban 389 giao cho công an và quản lý thị trường Đồng Nai điều tra và có báo cáo bước đầu nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau. Sau đó Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban 389 quốc gia, giao Bộ Công Thương chủ trì lập đoàn công tác làm việc với Đồng Nai và đã có báo cáo. Thế nhưng báo cáo của Bộ Công Thương chưa nhận được sự đồng tình cao của các bộ, ngành và cần làm rõ lại một số vấn đề chưa hợp lý.

Tiếp sau đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc. Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nghiệp vụ điều tra để đưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay chỉ xử phạt hành chính. Trong tháng 12 này, Bộ Công an sẽ có báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.