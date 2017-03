Tháng 7, thu ngân sách tăng do thu nội địa tăng

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/7, tổng thu ngân sách Nhà nước trong bảy tháng ước đạt 393.500 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo Bộ Tài chính, số thu bảy tháng đạt thấp so với dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu giảm mạnh kết hợp với việc thực hiện điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu xăng dầu từ cuối tháng Hai vừa qua đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước.



Đáng chú ý, trong tháng Bảy tuy số thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh khoảng 4.200 tỷ đồng so với tháng Sáu nhưng số thu nội địa lại tăng khoảng hơn 6.160 tỷ đồng đã đưa tổng thu ngân sách trong tháng tăng khoảng 1.960 tỷ đồng. Do đây là thời điểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 năm nay và thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 1/2011 được gia hạn....



Điều này cũng cho thấy thu ngân sách Nhà nước tiếp tục bị ảnh hưởng không thuận do những khó khăn của nền kinh tế và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.



Tuy tổng thu ngân sách Nhà nước bảy tháng giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2011, nhưng tổng chi ngân sách Nhà nước lại đạt 498.160 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.



Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 100.292 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán và tăng 7,7% so với cùng kỳ do ngân sách Nhà nước đã cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp chuyển vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay hộ nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chi bổ sung dự trữ quốc gia...



Ngân sách Nhà nước cũng đã chi trả nợ và viện trợ đạt khoảng 59.300 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2011 thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn của ngân sách Nhà nước, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô...



Đánh giá của Bộ Tài chính cũng cho thấy trong bảy tháng năm nay, công tác điều hành ngân sách Nhà nước đã được triển khai tích cực, chủ động. Trong điều kiện thu khó khăn, song ngân sách Nhà nước luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán, đáp ứng kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ chi về đảm bảo quốc phòng, an ninh và chi các sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, đảm bảo xã hội, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...





Theo TTXVN