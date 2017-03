Tháng một, CPI cả nước tăng 1,74%

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố trong chiều nay (24/1) cho thấy mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng một so với thời điểm cuối năm 2010 là 1,74%. Con số này, tuy thấp hơn so với mức 1,98% của tháng trước nhưng lại trội hơn khá nhiều so với mức 1,36% của tháng đầu năm 2010.



Trong rổ hàng hóa, giáo dục là nhóm có mức tăng giá mạnh nhất trong tháng với mức tăng gần 2,9%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn tăng mạnh nhưng con số 2,47% của tháng này đã có phần "hạ nhiệt" so với mức 3,31% của tháng trước. Trong khi đó, bưu chính viễn thông tiếp tục là nhóm hàng duy nhất giảm giá với mức giảm khoảng 0,06%. Tại khu vực nông thôn, mức tăng CPI trong tháng đạt 1,86%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước cũng như đà tăng giá tại khu vực thành thị (1,56%). Cũng trong tháng một, giá vàng giảm 0,05% trong khi giá đôla hạ nhiệt mạnh hơn, tới 0,32%. Theo Nhật Minh (VNE)