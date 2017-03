Thẳng tay rút giấy phép dự án du lịch 4,15 tỷ USD

Thông tin trên đã được ông Lê Trí Thanh, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doang nghiệp, tỉnh Quảng Nam thông báo.



Theo ông Thanh, trong số 4 dự án thuộc danh sách “đen”, có 2 dự án là của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm dự án du lịch sinh thái biển cao cấp Pegasus Fund của nhà đầu tư Mỹ, dự án khu du lịch Quê Việt của nhà đầu tư Canada, 2 dự án trong nước là dự án du lịch của công ty Thế kỷ 21 và dự án của công ty bất động sản Sài Thành.





Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 50 triệu USD. Tổng diện tích đất đai cho 4 dự án là 60 ha.Ông Thanh chia sẻ, 4 dự án này sẽ có chung số phận với siêu dự án Bãi Biển Rồng 4,15 tỷ USD của nhà đầu tư Mỹ, đều đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục rút giấy phép đầu tư.Lý giải về động thái kiên quyết này, ông Thanh cho biết, đây đều là các dự án được cấp phép từ cách đây 3- 4 năm. Mặc dù tỉnh Quảng Nam đã hết sức tạo điều kiện cả về thủ tục hành chính, nỗ lực giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư song, các nhà đầu tư này vẫn ỳ ạch, triển khai quá chậm tiến độ.Việc dự án bị treo tiến độ đã ảnh hưởng tới đời sống dân sinh của 100 hộ dân, khi tỉnh đã phải thực hiện thu hồi đất và tái định cư cho dân.Tương tự như trường hợp của nhà đầu tư dự án Bãi Biển Rồng, 4 chủ đầu tư này hầu hết đều có vướng mắc về tài chính, không thu xếp được nguồn vốn để tiếp tục dự án.Theo ông Thanh, sau khi chính thức rút giấy phép, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đấu giá dự án, dành cơ hội công bằng cho các nhà đầu tư khác có tiềm lực tài chính thực sự. Một phần vốn sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho bà con ổn định đời sống.“Trước đây, tỉnh chú trọng chạy đua về thu hút vốn FDI nên đã không chú tâm vào vấn đề chất lượng dự án, tiềm lực nhà đầu tư. Qua đây, chúng tôi rút kinh nghiệm, sẽ rà soát chặt chẽ việc cấp phép và sẽ chủ yếu thu hút các dự án du lịch 3- 5 sao, đảm bảo tính cạnh tranh so với các khu du lịch quốc tế trong khu vực ông Thanh nói.Chia sẻ thêm về vấn đề này, tân Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, ông Đỗ Nhất Hoàng bày tỏ, vừa qua, việc phải rút giấy phép dự án của nhiều nhà đầu tư nước ngoài đều là các trường hợp xác đáng.“Cũng có nhiều nhà đầu tư FDI gặp khó khăn nguồn vốn có nguyên nhân từ vịêc công ty mẹ ở nước ngoài chịu tác động khủng hoảng, nên cấp vốn không kịp thời. Những khó khăn đó đều được chúng tôi chia sẻ, hỗ trợ bằng cách tạm cho phép lùi tiến độ dự án.”“Tuy nhiên, nếu dự án chậm tiến đọ mà không do lý do khách quan như vậy, chủ yếu do năng lực chủ quan của nhà đầu tư, cố tình chây ì không triển khai như cam kết thì chúng tôi chỉ đạo kiên quyết thu hồi dự án”, ông Hoàng khẳng định.Hiện nay, Bộ KHĐT đang tổ chức các đoàn đi kiểm tra một loạt các dự án có nguồn FDI bất động sản, trồng rừng, chiếm nhiều đất đai.