Thành lập Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định đây là dấu mốc thể hiện nhu cầu, đòi hỏi của sự phát triển kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong việc cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các ngành kinh tế.



Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con trên cơ sở Công ty công nghiệp hóa chất mỏ. Hiện nay, Tổng công ty có một hệ thống khép kín từ nghiên cứu, sản xuất, cung ứng, vận chuyển, kho cảng, bến bãi... đến nổ mìn trọn gói; đồng thời chủ động được nguồn vật liệu nổ trong nước mà không phải nhập khẩu.



Hướng đi của Tổng công ty trong những năm tới vẫn là tập trung ưu tiên cho yếu tố đảm bảo an toàn an ninh trong nghiên cứu, sản xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.



Tổng công ty cũng đang phấn đấu thực hiện đúng tiến độ các dự án lớn như khởi công Nhà máy sản xuất nitơrat amôn ở Vũng Tàu, công nghệ châu Âu với giá trị khoảng 240 triệu USD, Nhà máy sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời phục vụ khai thác xuống sâu của các mỏ hầm lò, đảm bảo an toàn và thay thế loại thuốc nổ cũ./.





Theo Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)