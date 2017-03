Thanh toán bằng thẻ ngân hàng gia tăng

Trước khi các ngân hàng chưa thực hiện thu phí giao dịch nội mạng, cứ mỗi lần đi siêu thị, chị lại tìm đến các trụ ATM để rút tiền mặt, sau đó mới vào mua sắm.



Nay thói quen đó đang dần thay đổi. Theo lý giải của chị Nhàn, trong siêu thị quầy nào cũng có máy quẹt thẻ, tự dưng phải chạy đi tìm ATM để rút tiền rồi còn mất phí. "Từ ngày ngân hàng thu phí ATM, mỗi khi muốn mua sắm, tôi đều dùng thẻ thanh toán và chỉ rút một ít tiền mặt phòng khi cần thiết", chị nói.









Dùng thẻ để thanh toán mua hàng. Ảnh: PV



Theo Lệ Chi (VNE)



Chị Hương Lan (quận 6, TP HCM) cũng cho biết khi mua hàng tại chợ truyền thống hoặc các cửa hàng nhỏ lẻ, chị mới dùng tiền mặt, còn lại đều thanh toán bằng thẻ."Ngoài việc khỏi mất phí khi rút tiền mặt, thanh toán qua thẻ đôi khi còn được các đơn vị bán hàng giảm giá, khuyến mại....", chị nói.Với chị Hoa, nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông tại quận 10, sở hữu nhiều thẻ tín dụng "xài trước trả sau", cũng phần nào kích thích nhu cầu mua sắm không dùng tiền mặt của chị.Nắm bắt nhu cầu thanh toán bằng thẻ đang gia tăng, một ngân hàng tại Việt Nam mới đây đã lắp đặt thiết bị POS tại các cửa hàng xăng dầu, cho phép khách hàng thanh toán tiền xăng bằng thẻ tín dụng.Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa (TP HCM) cho biết xu hướng thanh toán bằng thẻ ngân hàng đang tăng lên đáng kể. Từ đầu năm đến nay, con số khách hàng dùng thẻ trả tiền mua hàng tại siêu thị ước tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.Bà Thảo cũng cho biết, để thuận tiện cho việc thanh toán của khách, năm nay Maximark đã tăng cường lắp đặt rất nhiều máy POS tại các quầy thanh toán. "Cứ mỗi quầy gần như có một máy quẹt thẻ. Khách hàng cũng đã quen với việc cà thẻ nên không gặp nhiều rắc rối", bà Thảo cho hay.Trao đổi với VnExpress.net, ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, 6 tháng đầu năm, lượng thẻ phát hành mới của ngân hàng tăng khoảng 20% so với cuối năm ngoái, thanh toán qua thẻ cũng tăng đáng kể.Tương tự, lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) cho biết, để thu hút khách hàng thanh toán qua thẻ, nhà băng không thu phí người dùng. Ngân hàng còn liên kết với các đơn vị chấp nhận thẻ để có những chính sách ưu đãi, giảm giá khi mua hàng bằng thẻ, hoặc được chiết khấu 3-5% trên hóa đơn..."Các chính sách trên đã giúp cho doanh số thanh toán qua thẻ tăng mạnh nhưng kèm theo đó là vấn đề nợ quá hạn khiến nhà băng cũng phải suy toán cẩn thận", ông Khang nói.Số liệu thống kê mới đây từ Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước cho thấy thanh toán qua thẻ (thuần túy giao dịch mua bán hàng hóa) ngày càng tăng bao gồm cả giá trị giao dịch cũng như số lượng thẻ phát hành trong nước. Quý II năm nay, có 5,65 triệu giao dịch được thực hiện thông qua các loại thẻ với tổng giá trị gần 29.600 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với quý I.Ngoài ra, số thẻ phát hành của các ngân hàng trong nước kể cả thẻ thanh toán nội địa và quốc tế đều tăng. Đến cuối quý II/2013, toàn hệ thống có 54,89 triệu thẻ thanh toán nội địa và 5,26 triệu thẻ thanh toán quốc tế.Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ở một số đơn vị chấp nhận thẻ do doanh số thanh toán không cao nên đã thu phí khách hàng, phần nào làm ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ của người tiêu dùng.Để đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, một đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng song song với ngành ngân hàng, các bộ ngành khác cũng cần vào cuộc. Ví dụ như có thể đề xuất Bộ Công Thương quy định cứng tất cả trung tâm mua sắm, nhà hàng đều lắp đặt POS, Bộ Tài chính có chính sách giảm thuế hoặc tương tự để khuyến khích các điểm giao dịch thực hiện thanh toán qua thẻ...