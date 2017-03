Thanh toán thẻ chưa nhiều: Mừng và lo

Nếu xét về nhiều khía cạnh và đặt trong thực trạng ngân hàng ở Việt Nam, tình hình này tuy đáng buồn cho ngành ngân hàng tiền tệ nhưng nói cách nào đó lại là điều may mắn cho cộng đồng xã hội nói chung. Bởi lẽ với những gì mà nhiều ngân hàng đã hành xử vừa qua, người ta khó tin rằng đa số ngân hàng có thể bảo đảm được giao dịch thông suốt và an toàn khi có quá đông người dùng các dịch vụ ngân hàng. Không phải là bi quan nhưng những người thực tế có thể nghĩ rằng mới chỉ với bao nhiêu khách hàng như hiện nay mà giao dịch ngân hàng còn bất cập như vậy, huống chi có nhiều người tham gia.





Người dùng có quá nhiều thẻ ngân hàng cũng là mối họa. Ảnh: INTERNET

Trong hội nghị chuyên đề về an ninh mạng do công ty an ninh mạng Fortinet (Mỹ) tổ chức tại TP.HCM ngày 25-8-2016, khi trao đổi với báo giới về những sự cố của ngành ngân hàng Việt Nam gần đây, các chuyên gia của Fortinet cũng có nhận định rằng yếu tố con người chiếm phần quan trọng nhất trong các nguyên nhân. Cụ thể là do nhận thức còn nhiều bất cập của những con người cả ở phía ngân hàng lẫn khách hàng. Tình trạng ở Việt Nam cũng tương tự ở nhiều nước đang phát triển khác. Về an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu, những nước này không chỉ yếu kém về cơ sở hạ tầng mà còn chưa ứng dụng tốt các giải pháp bảo vệ.

Có nhiều dạng và nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra những sự cố ngân hàng. Nhưng tất cả đều xuất phát từ con người, ngay cả với các sự cố về công nghệ. Với số người giao dịch ít thì là tin đáng mừng nhưng với một hệ thống yếu kém như nhận định của Fortinet thì sẽ là mối lo triền miên kéo dài.