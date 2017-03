Thất thu thuế ở nhiều thành phố lớn

Bộ Tài chính cho thấy tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2012 đạt 346.125 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán (740.500 tỷ) và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cả nước chỉ có 24 trong số 63 tỉnh thành thu đạt từ 48% dự toán trở lên. Trong khi đó, có tới 32 địa phương chỉ thu đạt dưới 45% dự toán, trong đó có những trọng điểm thu như Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Quảng Nam…



Phát biểu tại Hội nghị xây dựng kế hoạch 2013 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Thứ trưởng Tài chính – Nguyễn Công Nghiệp thừa nhận chưa có 6 tháng đầu năm nào, tiến độ thu ngân sách lại chậm như năm nay (cùng kỳ các năm 2009 – 2011, thu ngân sách đều đạt 47 – 55,1%).



Lý giải về việc giảm thu, Bộ Tài chính cho rằng bên việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế thì số thu 6 tháng đạt thấp chủ yếu do tăng trưởng khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các đơn vị xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng... Đồng thời, một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như: ôtô, xe máy, hàng điện tử... cũng bị giảm sức mua rõ rệt. Tại các địa phương trọng yếu, thành phố lớn, tác động của những yếu tố này càng rõ rệt.



Những tháng đầu năm, do yêu cầu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước khi thị trường thế giới biến động mạnh, cơ quan điều hành đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu về 0%. Điều này cũng tác động lớn đến nguồn thu. Ngoài ra, theo Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, do lạm phát 6 tháng đầu năm thấp nên so với 2011, nguồn thu thuế do tăng giá các mặt hàng là gần như không có.



Bất chấp những khó khăn như vậy, đại diện ngành Tài chính khẳng định vẫn sẽ hoàn thành kế hoạch cân đối ngân sách năm nay. Tuy nhiên, tại một số địa phương, kế hoạch thu có thể không hoàn thành: “Hiện đã nhìn thấy một số địa phương khó hoàn thành việc thu ngân sách như Đà Nẵng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, tính về tổng thể trên cả nước thì Bộ Tài chính cam kết sẽ đảm bảo thu đúng, thu đủ”, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp khẳng định.





Theo Nhật Minh (VNE)