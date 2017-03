Thấy gì từ việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá?

Tính đến hôm nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng tổng cộng 0,9% tính từ ngày 7/9/2011 - thời điểm cam kết bình ổn trong phạm vi 1% được đưa ra.

Theo TRỌNG NGHĨA ( VnEconommy)



Mức tăng này, thực ra, cũng không phải là lớn và vẫn nằm trong phạm vi “cam kết” của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, đây là động thái có thể gây chú ý vì đã khuấy động sự tĩnh lặng kéo dài. Như vậy, tính đến hôm nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng tổng cộng 0,9% tính từ ngày 7/9/2011 - thời điểm cam kết bình ổn trong phạm vi 1% được đưa ra.Phản ứng với động thái điều chỉnh tỷ giá trung tâm này, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đưa các mức tỷ giá mới. Mức giá bán ra phổ biến được đẩy lên theo kịch mức trần mới, tương đương 21.021 đồng cho mỗi USD. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đều nâng giá mua vào lên mức 21.000 đồng/USD.Riêng Vietcombank đến 12h trưa nay ra giá mua vào là 21.015 đồng/USD và bán ra 21.019 đồng/USD. Như vậy giá bán ra của Vietcombank lần đầu tiên sau một thời gian dài đã thấp hơn giá trần cho phép. Ngược lại, biên chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại được co hẹp lại chỉ còn 4 đồng cho mỗi USD. Mức chênh lệch này tương đương hồi tháng 10/2011.Từ giữa tháng 11/2011 cho đến ngày hôm qua, mức chênh lệch giá mua/bán của Vietcombank được duy trì ở ngưỡng 6 đồng/USD. Đây là mức chênh hẹp nhất trong số các ngân hàng lớn. BIDV và Eximbank duy trì mức chênh lệch 21 đồng/USD.Việc tỷ giá ổn định đi kèm với thị trường vàng hạ nhiệt được xem là một thành công của Ngân hàng Nhà nước trong việc bình ổn thị trường. Việc nhích tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng nữa có thể là động thái phản ứng lại nhu cầu USD tăng lên vào thời điểm cuối năm. Nhờ thành công trong việc kiềm chế tỷ giá suốt tháng 11 và nửa đầu tháng 12, dư địa cho việc điều chỉnh tỷ giá cũng lớn hơn và có khả năng sử dụng tốt hơn trong những ngày còn lại của năm.Áp lực lên tỷ giá tới đây được dự báo là không mạnh, nhờ lượng kiều hối dồi dào và sự sụt giảm trong nhập siêu tháng 11. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay có thể lên tới 9 tỷ USD, giúp cán cân thanh toán tổng thể thặng dư 3 tỷ USD vào cuối năm.Mặt khác, việc siết chặt quản lý thị trường tự do khiến những biến động trên thị trường này không thái quá trước mỗi thay đổi từ chính sách. Theo Nghị định 95/2011/ND-CP ngày 20/10/2011 thì mức phạt đối với hoạt động giao dịch ngoại hối trái phép đã tăng từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật. Điều này khiến các giao dịch quy mô lớn trên thị trường tự do trở nên rủi ro, và người dân có xu hướng giao dịch tại các ngân hàng, giúp tạo nguồn cung.