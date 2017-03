Thấy gì từ vụ nhập lậu 500 lượng vàng?

Vàng có độn bột lạ Mới đây, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một đường dây kinh doanh vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, khi lấy mẫu phân tích, lực lượng chức năng phát hiện trong vàng có độn bột lạ. Cụ thể, vàng miếng khi đưa vào máy phân tích vẫn đủ tuổi 99,9% nhưng khi phân kim chỉ đạt tỉ lệ 40%. Báo chí dẫn lời Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Một thỏi vàng bán 400- 500 triệu đồng thì loại vàng dởm này có trị giá chỉ khoảng 105-120 triệu đồng. Ngay cả người buôn bán vàng lâu năm có kinh nghiệm cũng khó có thể phát hiện được. “Thủ đoạn này tiếp tục có diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng và người dân cần đề cao cảnh giác, đặc biệt vào những tháng cuối năm nhu cầu tiêu thụ vàng rất lớn”. Trước đó, tại thị xã Dĩ An, Bình Dương cũng xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng vàng giả đổi lấy vàng thật. ___________________________ 800 triệu USD - tương đương gần 18.000 tỉ đồng - là kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức, đá quý của Việt Nam trong năm qua. Con số này được Bộ Công Thương đánh giá là khiêm tốn, kém gấp 15 lần so với nước láng giềng Thái Lan.