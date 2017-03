The Ocean Villas giành giải quốc tế về bất động sản

Giải “Phát triển sân golf tốt nhất” được trao cho The Ocean Villas vì sự phối hợp hoàn hảo giữa các biệt thự và sân golf. Các biệt thự của The Ocean Villas đều có tầm nhìn hướng biển hoặc hướng ra sân golf.



Môi trường sống của khu biệt thự The Ocean Villas-sân golf dựa trên cảnh quan thiên nhiên xung quanh và dễ dàng tiếp cận với những tiện ích nghỉ dưỡng khác.



Giải “Dự án Tiếp thị tốt nhất” thể hiện sự thành công của The Ocean Villas trên thị trường với 96% dự án đã bán hết.



Hiện nay, The Ocean Villas được xem là một trong những nơi nghỉ dưỡng được ưa chuộng nhất tại Đà Nẵng. Khu biệt thự The Ocean Villas bao gồm 115 căn biệt thự cao cấp. Các căn biệt thự có diện tích từ 700m2 và đều có hồ bơi riêng cùng các tiện ích hiện đại phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của các khách hàng cao cấp.





Theo Hoàng Tuấn (Vietnam+)