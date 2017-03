Thêm 150 dự án vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội

Cùng thời gian này, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt 85.060 tỷ đồng, tăng tới 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn Nhà nước trên địa bàn là 25.593,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,1%, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngoài Nhà nước là 51.386,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,4%, tăng 12,2%; còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 8.079,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,5%, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.



Đánh giá về tình hình đầu tư trên địa bàn thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Công Xuân Mùi, cho rằng trong sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khu vực đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước có tốc độ tăng thấp nhất. Nguyên nhân do các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách và nguồn ODA bị đình trệ trong thời gian vừa qua.



Riêng với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, kết quả thu hút vốn đầu tư của thành phố còn nhiều hạn chế, các dự án cấp mới của năm nay chủ yếu là các dự án trong lĩnh vực dịch vụ, không sử dụng đất, vốn đầu tư quy mô vừa và nhỏ (dưới 1 triệu USD).



Ngoài ra, diện tích đất tại các khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư mới chỉ còn rất ít, các khu công nghiệp mới gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Vì vậy chưa có mặt bằng “sạch” để thu hút các nhà đầu tư.



Vốn đầu tư đăng ký mới từ đầu năm đến nay cũng chỉ tập trung vào một số dự án tăng vốn (cải tiến máy móc thiết bị), số dự án đăng ký mới tập trung tập trung trong lĩnh vực sản xuất, có sử dụng đất rất hạn chế./.





Theo Anh Tùng (TTXVN)