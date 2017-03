Thêm công ty “dính” tới đường dây lừa đảo 200 triệu bảng Anh

Liên quan đến vụ “Lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 200 triệu bảng Anh” như đã thông tin, chiều 7/6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác tiến hành khám xét khẩn cấp công ty Trần Chánh (Q.5, TP.HCM).



Công ty này được xác định là nơi giao dịch, buôn bán thông tin thẻ tín dụng có liên quan đến băng nhóm tội phạm mà Bộ Công an vừa khám phá.









Công an khám xét công ty Trần Chánh tại TP.HCM vào chiều 7/6







Một số đối tượng bị Bộ Công an bắt giữ



Tại công ty này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu để phục vụ điều tra. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Anh quốc vừa phát đi thông báo, họ đã bắt 3 nghi phạm có liên quan trực tiếp đến đường dây trộm cắp thông tin thẻ tín dụng qua mạng Internet, chiếm đoạt hơn 200 triệu bảng Anh.Hãng tin Reuters dẫn lời ông Andy Archibald (phó giám đốc trung tâm tội phạm mạng Anh quốc) khẳng định: “Đây là mạng lưới tội phạm lừa đảo, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng lớn nhất từ trước đến nay”.Như vậy, đến nay đã có 11 đối tượng bị bắt giữ. Trong số đó có 3 người ở Anh quốc, 8 người ở Việt Nam.Nhóm ở Việt Nam cầm đầu là Văn Tiến Tú và Trương Hải Duy (ngụ Q.Tân Bình, tạm trú Q.7, TP.HCM). Phía Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận, họ cũng đang điều tra nhưng chưa có thông tin bắt giữ nghi phạm nào.Về nhóm tội phạm ở Việt Nam do Tú và Duy cầm đầu, chúng thành lập nhóm có tên gọi là mattfeuter, liên hệ với tội phạm nước ngoài để mua thông tin thẻ tín dụng đã bị đánh cắp.Sau đó nhóm này rao bán các thông tin đó trên 2 trang mạng là mattfe…biz và mattfeu…com với giá 2 – 20 USD/thẻ tín dụng.Người mua thông tin thẻ tín dụng trộm cắp dùng để giao dịch mua bán qua mạng Internet.Bước đầu Bộ Công an xác định, nhóm ở Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 1,5 triệu USD bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển về thông qua hệ thống Western Union; trong đó có sự tham gia của công ty Trần Chánh nói trên.Nhóm của Tú, Duy dùng tiền chiếm đoạt để sống vương giả, mua biệt thự, siêu xe và sử dụng 3 trang mạng, trong đó có trang lode365… để đánh bạc qua mạng với quy mô cực lớn.Để khám phá đường dây tội phạm mạng có tầm hoạt động khắp thế giới này, cảnh sát của 3 nước gồm Việt Nam, Anh và Mỹ đã liên kết điều tra từ 2 năm nay.Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng đồng loạt ở nhiều quốc gia khác nhau, và có cả một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á.