Thêm hành khách nói đùa có bom bị phạt tiền

Chuyến bay mang mã hiệu VN1189 của Vietnam Airlines có lịch trình cất cánh lúc 19h30 ngày 5/8. Khi làm thủ tục, hành khách có tên Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1973 đã đưa chiếc ví cho nhân viên an ninh và nói: "Trong ví có bom đấy".

Sau câu nói, hành khách Tuấn bị lực lượng an ninh sân bay giữ lại để điều tra. Các hành khách khác được sơ tán ngay đến khu vực an toàn. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng có mặt để rà soát bom mìn, và kiểm tra an toàn ở khu vực xung quanh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Cảng hàng không Cát Bi cho hay việc kiểm tra an toàn kéo dài nên chuyến bay bị chậm gần một giờ, kéo theo một chuyến khác bị trên 20 phút.

Chiều ngày 7/8, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh 10 triệu đồng vì câu nói đùa có bom.

Giữa tháng 5, một hành khách người Pháp cũng đã bị phạt 15 triệu đồng vì nói đùa có bom trên máy bay khiến chuyến bay của Vietnam Airlines bị hoãn.

Gần đây nhất hôm 23/6, một chuyến bay khác chuẩn bị lăn bánh trên đường băng Tân Sơn Nhất đã phải sơ tán về vị trí đỗ vì một hành khách quê Hải Phòng nói đùa có bom trong hành lý ký gửi.

Kể từ năm 2006 đến nay có ít nhất 15 hành khách đã bị phạt tiền, cảnh cáo vì có những câu nói có tính chất đe dọa đến an ninh hàng không. Tháng 12/2006, Vietnam Airlines từng yêu cầu hai hành khách là Nguyễn Thái Sơn, trú tại Tây Hồ Hà Nội và Lâm Tấn Ngạn, trú tại quận 12, TP HCM. Khi bị Vietnam Airlines khởi kiện ra tòa, hai hành khách này còn phải nộp phạt gần 500 triệu đồng chỉ vì câu nói đùa "có bom trong hành lý".