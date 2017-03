Thêm một trung tâm điện máy đóng cửa

Quyết định thu hồi dựa trên việc chậm trễ thanh toán tiền thuê mặt bằng của Tiên Phong. Như vậy sau khi trả lại mặt bằng tại tầng B1 tòa nhà Vincom A (quận 1, TP.HCM) và đóng cửa một số cửa hàng khác, Công ty Tiên Phong đã gần như thu hẹp lĩnh vực kinh doanh hàng điện máy.



Home One là trường hợp kế tiếp sau Wonderbuy, Best Carings phải đi đến đóng cửa do không gánh nổi chi phí mặt bằng, lương nhân viên, công nợ quá lớn trong khi tình hình kinh doanh quá èo uột. Theo các nhà bán lẻ, thị trường bán lẻ điện máy quá khốc liệt, ngay cả những hệ thống điện máy lớn cũng gặp khó khăn.





Theo N.BÌNH (TT)