Thêm một vụ truy thu thuế ô tô tiền tỷ

Văn bản này đã được gửi đến các DN nhập khẩu xe tiết kiệm nhiên liệu (hybrid) nhập khẩu không thuộc diện hưởng ưu đãi từ năm 2009 đến nay.



Tổng cục Hải quan cho biết, các loại xe thuộc diện bị truy thu thuế chủ yếu là Lexus dòng hL, Toyota Prius, Toyota Camry Hybrid, Honda Insight... được các doanh nghiệp nhập khẩu từ năm 2009.



Tuy nhiên, qua kiểm tra, Bộ Tài chính cho rằng, đây là các loại xe chạy hoàn toàn bằng xăng chứ không phải xe “chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện”. Lý do là vì động cơ điện trên xe cũng chạy bằng năng lượng điện do chuyển hóa từ nhiên liệu xăng, hoặc xe sử dụng động cơ điện do máy phát điện chạy xăng. Do đó, các loại xe này không thuộc diện áp dụng mức thuế suất ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt.



Vì thế, Tổng cục Hải quan cho rằng, loại xe này không thể đủ tiêu chuẩn hybrid để hưởng ưu đãi thuế bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.



Các cơ quan hải quan đã yêu cầu, hạn cuối là ngày 29/7, các doanh nghiệp phải đến nhận nhận quyết định truy thu thuế tại hải quan địa phương để thực hiện.



Như vậy, đây là vụ truy thu thuế ô tô lớn tiếp theo của ngành tài chính đối với các DN nhập khẩu xe ô tô. Trước đó, Bộ Tài chính đã mạnh tay trruy thu 34 tỷ đồng thuế đối với việc nhập khẩu xe Matiz, KiA Morning khai là xe Van.





Theo Đông Hiếu (VNN)