Thêm vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng tại Hà Nội

Sự việc xảy ra lúc 14h khi Công an phường Văn Quán nhận được tin báo có rất nhiều người tụ tập trước căn nhà số 32BT8, khu đô thị Văn Quán để đòi nợ. Theo ước đoán của Trung tá Nguyễn Duy Huyền, chỉ huy lực lượng Công an phường giữ trật tự, tại hiện trường có hàng trăm người, trong đó phần lớn là chủ nợ và người nhà của họ.







Cuối giờ chiều, vẫn còn nhiều người tụ tập đòi siết nợ tại căn nhà số 32BT8. Ảnh: N.M

Khu nhà xưởng và trưng bày sản phẩm của cửa hàng vẫn mở cửa. Ảnh: N.M

Theo Công an phường Văn Quán, vợ chồng ông Hải thuê mặt bằng tại căn nhà 32BT8 để mở xưởng gỗ cách đây hơn một năm. Ảnh: N.M

Nhiều chủ nợ xuất trình giấy vay nợ viết tay, trong đó người nhận tiền là vợ chồng ông Phạm Vũ Hải (sinh năm 1970), chủ cửa hàng. Căn cứ theo các giấy tờ này thì số tiền mà các chủ nợ cho vay dao động trong khoảng từ vài trăm triệu đến hơn 3,5 tỷ đồng. Những người này cho biết đã không thể liên lạc được với vợ chồng ông Hải từ 2 - 3 ngày nay.Khi đám đông kéo đến thì khu nhà xưởng và trưng bày sản phẩm vẫn mở cửa nhưng văn phòng của cửa hàng được khóa kín mít. Trông cửa hàng lúc này chỉ có vài ba nhân viên và đều không biết ông bà chủ đi đâu.Hầu hết các chủ nợ đều khẳng định họ là chỗ quen biết với chủ cửa hàng. Khi thấy 2 vợ chồng ông Hải tiến hành huy động vốn để kinh doanh bất động sản, họ đã đồng ý cho vay do tin tưởng vào “cơ ngơi” (thực chất là mặt bằng đi thuê) cũng như việc “làm ăn lớn” của gia đình này. Lãi suất vay cũng được các chủ nợ tiết lộ ở mức “nhỉnh hơn ngân hàng đôi chút”.Rắc rối tiếp tục nảy sinh khi tại hiện trường xuất hiện 2 chủ nợ tên Lan và Hiền cũng có giấy cho vay với điều khoản được phép định đoạt toàn bộ tài sản hiện có trong cửa hàng nếu vợ chồng ông Hải không trả được nợ. Cả 2 người này cùng với nhiều chủ nợ khác đều muốn giữ số tài sàn nêu trên ngay lập tức để gán nợ một phần.Tuy nhiên, đại diện Công an phường Văn Quán cho biết trong khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra về việc vỡ nợ, trốn nợ của vợ chồng ông Hải, việc siết nợ nói trên là trái pháp luật. Công an phường cũng đề nghị các chủ nợ có đơn trình báo gửi cơ quan an ninh cấp trên để xem xét, điều tra.Đến cuối buổi chiều, một số chủ nợ đã đồng ý ký tên vào đơn trình báo chung. Tổng số tiền ban đầu do các cá nhân khai báo đã lên tới gần 20 tỷ đồng. Theo chủ nợ tên Lan, đây chỉ là số tiền của các chủ nợ tại khu vực Hà Đông vẫn đeo bám tại hiện trường đến cuối giờ chiều. Nhiều người khác đã bỏ về trước đó. Về phía Công an phường, cơ quan này cho biết sẽ cắt cử cán bộ luận phiên theo dõi, bảo vệ những tài sản nói trên trước khi cơ quan điều tra vào cuộc để tránh khả năng người cho vay siết nợ trái phép.Về nhân thân, một số người dân sống gần cửa hàng cho biết ông Phạm Vũ Hải trước đây hành nghề xe ôm. Do buôn bán nên mở được cửa hàng và thuê mặt bằng tầng một của căn nhà số 32BT8, Khu đô thị Văn Quán cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chủ nợ cũng như cơ quan Công an vẫn chưa thể liên lạc được với người chủ cho thuê mặt bằng nói trên.