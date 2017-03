Thép bất ngờ giảm giá

Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, sau hai tháng tăng mạnh, giá thép bắt đầu có xu hướng chững lại. Một số công ty thép ở khu vực phía Nam đã giảm giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi tấn. Hiện thép giao tại nhà máy chưa bao gồm VAT dao động quanh mức 15,5 triệu đồng 16,4 triệu đồng mỗi tấn.

Theo ông Nghi, giá phôi và thép phế trên thế giới chững lại do Bắc Phi có nhiều biến động. Một số nước ở khu vực Đông Nam Á đang xảy ra tình trạng lạm phát nên Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế giá cả tăng cao. Tình hình trong nước cũng có nhiều biến động làm thép hạ nhiệt. Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đã hạn chế khởi công, cắt giảm đầu tư một số dự án công trình khiến sức tiêu thụ thép trong tháng 3 giảm. Do đó, nhiều công ty đã phải hạ giá thép để tăng sức mua trên thị trường.

Thép bán lẻ ngoài thị trường tự do cũng hạ nhiệt, ở một số khu vực, giá thép còn xuống thấp hơn giao tại nhà máy do các đại lý giảm chiết khấu nhằm kích cầu tiêu dùng. Ông Nghi dự kiến, bước sang tháng 4 và tháng 5, khi Nghị quyết 11 "ngấm" thì giá thép sẽ còn giảm. Tuy nhiên, theo ông Nghi, thị trường thép năm nay sẽ không có nguy cơ "rơi tự do" như năm 2008 do tình hình kinh tế thế giới vẫn ổn định

"Năm 2008, kinh tế thế giới khủng hoảng còn năm nay tình hình thế giới nhìn chung vẫn ổn định nên giá thép sẽ không giảm quá mạnh. Ngoài ra, điện và xăng cùng tăng giá nên ngành thép cũng vẫn phải giữ mức giá nhất định để bảo toàn vốn", ông Nghị nói..

Hiệp hội Thép cho hay, trong 2 tháng đầu năm, lượng thép tiêu thụ khoảng hơn 900.000 tấn. Ước tính trong tháng 3, sức tiêu thụ chỉ còn khoảng 400.000 tấn, giảm 75.000 tấn so với tháng 2. Ông Nghi cho hay, hàng loạt thảm họa ở Nhật Bản vừa qua không ảnh hưởng đến tình hình cung ứng cũng như nhập khẩu thép từ Nhật bởi thép nhập chủ yếu là loại thép cao cấp, nằm ngoài khu vực động đất và sóng thần.

Theo Hoàng Lan (VNE)