Thép nội đủ sức cạnh tranh với thép ngoại nhập

Theo ông Phạm Chí Cường, hiện thép ống và thép cán của Việt Nam vẫn chiếm lĩnh được thị trường. Các loại thép phải nhập khẩu như thép tấm, thép hợp kim... lượng nhập khẩu cũng giảm đi rất nhiều và dự kiến giảm 1 triệu tấn trong năm 2011.



Do việc triển khai dự án xây dựng cơ bản ở trong nước chậm, nên tổng lượng thép tiêu thụ cũng giảm (cả đối với thép nhập khẩu và thép sản xuất trong nước) với khối lượng giảm khoảng 1 triệu tấn. Vì vậy, xuất khẩu thép sẽ phải tăng lên do lượng dư thừa thép trong nước hiện khá nhiều. Các doanh nghiệp thép cần tăng cường xúc tiến thương mại ra thị trường nước ngoài.



Tuy nhiên, ngành thép cũng đang đối mặt với các vụ kiện gia tăng, nhất là với mặt hàng thép cán nguội và thép ống vào thị trường Mỹ do xuất khẩu của nước ta gia tăng quá nhanh vào thị trường này.



Thực ra tổng lượng xuất khẩu không lớn, nhưng Việt Nam mới xuất khẩu mặt hàng này từ 2 đến 3 năm nay với lượng xuất tăng nhanh nên các nước đã sử dụng biện pháp bảo vệ. Các doanh nghiệp hiện đang rất lúng túng để đối phó các vụ kiện do chưa có nhiều kinh nghiệm.





Theo Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)