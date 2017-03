Thị trường đầu năm sức mua kém

Chẳng hạn Siêu thị Lotte mart Nam Sài Gòn (quận 7), trong ba ngày từ 29 tết đến mùng 2 tết đều bán hàng từ 8 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Hàng hóa tuy đa dạng nhưng không đầy đủ như ngày thường do lượng khách mua sắm đầu năm không tăng. Hàng hóa khách mua chủ yếu là hàng tươi sống và hàng thiết yếu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tư, người chuyên mua sỉ trái cây tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), cho biết ngay đầu năm đã có nhiều loại trái cây “dội chợ” do đang mùa như mít Thái, vú sữa, xoài keo… giá mềm dưới 20.000 đồng/kg. Chỉ có một số trái cây cúng còn treo ở mức cao như mãng cầu loại 1 lên đến 75.000-80.000 đồng/kg, bưởi 50.000 đồng/cặp, xoài cát Hòa Lộc 70.000-90.000 đồng/kg, quýt đường 60.000-65.000 đồng/kg… Các loại rau, củ, quả giá sau tết đều hạ nhiều so với cuối tháng Chạp do thời tiết thuận lợi, hàng nhiều. Cụ thể, khổ qua giá chỉ 10.000 đồng/kg, bông cải 15.000 đồng/kg, dưa leo 12.000 đồng/kg.

Trong khi đó, theo báo cáo sơ bộ diễn biến giá cả thị trường tết Quý Tỵ năm 2013 của Sở Công Thương TP.HCM, do kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài, người dân có xu hướng đi du lịch dài ngày nên lượng khách mua sắm không đông, sức mua thấp.

Tại TP.HCM, ba chợ đầu mối từ tối mùng 1 đến sáng mùng 2 đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Lượng hàng nhập chợ còn ít do thương nhân còn nghỉ tết, chủ yếu nhập các mặt hàng thủy sản, rau củ quả, trái cây… mãi lực thấp. Giá ổn định.

Đa số các chợ nhỏ đã mở cửa trở lại, chủ yếu ở gian hàng rau củ quả, trái cây và thực phẩm tươi sống. Trong sáng mùng 2 và mùng 3 tết, hoạt động mua bán diễn ra tại các chợ còn ít, khách đến chợ không đông, sức mua kém, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng gà ta, rau củ quả và trái cây chưng, cúng. Giá các mặt hàng tương đối ổn định.

Cụ thể mặt hàng thịt gia súc dao động từ 85.000 đến 110.000 đồng/kg tùy loại; mặt hàng thịt gia cầm có xu hướng giảm nhẹ, trừ gà ta. Giá rau củ quả tương đối ổn định, một số loại như dưa leo, khổ qua, cải thảo… giá giảm từ 500 đến 2.000 đồng/kg tùy loại. Riêng giá các loại trái cây chưng tết vẫn ở mức cao như xoài cát Hòa Lộc 70.000-90.000 đồng/kg, mãng cầu 50.000-70.000 đồng/kg, quýt đường 60.000-65.000 đồng/kg... Dự báo thời gian tới, các mặt hàng thịt gia súc, trái cây phục vụ tết sẽ giảm nhẹ, trở về bằng với thời điểm trước tết.

Trong khi đó, từ sáng mùng 2, nhiều hệ thống siêu thị như Saigon Co.op, Vinatex và hệ thống cửa hàng tiện lợi Vissan đã mở cửa hoạt động trở lại, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn thành phố. Lượng khách đến mua sắm tương đối đông, chủ yếu mua thực phẩm tươi sống. Hàng hóa dồi dào, đa số là các mặt hàng rau củ quả, trái cây và thực phẩm tươi sống. Sức mua không cao. Giá được niêm yết và bán theo giá chương trình Bình ổn thị trường. Riêng mặt hàng thịt gà thả vườn vẫn được khuyến mãi giảm giá 2.000 đồng/kg kéo dài đến ngày 19-2.

NGỌC ANH – TÚ UYÊN