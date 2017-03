Thị trường Halloween bắt đầu 'nóng'

Thị trường Halloween sôi động sớm. Ảnh: Bạch Hường

Halloween là một lễ hội xuất phát từ các nước phương Tây, diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm. Trong ngày này, người tham gia thường hoá trang thành những con quỷ, quái vật... với mục đích xua đuổi ma quỷ. Vật dụng trang trí thường thấy trong những ngày này là đèn lồng bí ngô.



Theo Bạch Hường - Xuân Ngọc (VNE)



Tại TP HCM, thị trường đồ chơi ma quái sôi động mấy ngày nay. Kiểu dáng, chủng loại không nhiều thay đổi so với các năm trước, tuy nhiên, giá đắt hơn từ 15% đến 30%. Một số loại có giá bạc triệu vẫn hút khách hàng như bộ xương, bà phù thủy có thể cử động và phát ra những tiếng kêu ghê rợn...Anh Ngọc, chủ cửa hàng đồ chơi ở quận 3, TP HCM cho biết, có một vị khách mua đến 3-4 triệu đồng, gồm nhiều loại trang phục khác nhau để chuẩn bị tổ chức Halloween. Bộ sưu tập này không thể thiếu đầu lâu, áo choàng, mặt nạ quỷ, bộ xương, mụ phù thủy, rắn độc... Theo anh, những mặt hàng càng ghê rợn với những đường nét thực có thể khiến lầm tưởng là ma quỷ thật trong đêm tối càng đắt hàng trong năm nay."Một số phụ huynh dẫn con nhỏ tới chọn, những em này không hề sợ hãi với tạo hình ma quái mà còn tỏ ra hứng thú chọn lựa để sao cho đáng sợ nhất, giành giải hóa trang cao trong đêm Haloween do trường tổ chức", anh Ngọc chia sẻ.Cùng nhận định trên, chị Trang, chủ cửa hàng lưu niệm ở quận I cũng cho biết, 2 bộ xương trắng toát cao ngất nghểu mới nhập về đã có khách đặt, dù giá của nó trên 2 triệu đồng một bộ. Có khách mua 3-4 con ma cùng lúc, tổng cộng gần 3 triệu đồng, chưa kể các vật dụng đi kèm khác. Theo chị, do lo ngại kinh tế khó khăn nên không nhiều người chịu chi vài triệu đồng để chơi Halloween. "Song, không ngờ mới đem về trưng bày đã có người hỏi mua. Biết vậy tôi nhập về nhiều hơn nữa", chị chia sẻ.Một phụ huynh cho biết, con chị học lớp 6 mấy ngày nay đòi sắm bộ đồ chơi Halloween cho giống bạn bè. Chọn lựa hồi lâu, chị mới tìm được chiếc mũ đen rộng vành, bộ áo phù thủy, cây chổi đi kèm, xấp xỉ 400.000 đồng. "Bộ năm ngoái đã chật nên không sử dụng lại được, nên phải sắm đồ mới, khi thử vào chắc bé sẽ rất hào hứng", chị cười nói.Cách bài trí ở một số cửa hàng tạo sự ghê rợn, không gian ma quái ngay từ cửa ra vào và đập vào mắt người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có nơi, một con rắn hổ mang to tướng uốn éo với ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện được gắn chặt vào tay cầm mở cửa. Nếu muốn vào trong xem hàng phải nắm chặt con rắn này. Nhiều khách tỏ ra hứng thú, nhưng một số người không phải dân chơi Halloween khiếp sợ với cách bày trí này.Tại Hà Nội, dọc nhiều tuyến phố cổ như Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá, các sản phẩm dành cho ngày lễ Halloween được bày bán tràn lan từ hơn một tuần nay. Vật dụng trang trí như bí ngô mặt quỷ xốp, đèn lồng bí ngô... giá từ 20.000 đồng đến 75.000 đồng. Đồ hóa trang bao gồm tóc giả, mặt nạ, gậy phép thuật, bồ quần áo mũ phù thủy giá 70.000 đồng đến 250.000 đồng...Anh Chính, kinh doanh mặt hàng này trên phố Hàng Mã cho biết, lễ hội Halloween ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Việt Nam nên việc kinh doanh mặt hàng đó ngày càng được chú trọng hơn. "Bây giờ, dịp này cả phố bán đồ Halloween, sôi động không kém gì Trung thu. Chúng tôi cũng nhập hàng sớm hơn so với năm ngoái chừng 2-3 ngày", anh Chính nói.Theo anh Chính, còn gần chục ngày nữa mới đến lễ hội Halloween song thị trường này đã khá sôi động. Khách hàng chủ yếu là những bạn trẻ, học sinh, sinh viên mua lẻ hoặc sắm theo lố về tổ chức. Đồ được anh bán chạy nhất là đèn lồng bí ngô và mặt nạ hóa trang.Một số khách hàng ở Hà Nội chia sẻ để tìm mua những món hàng độc, ma quái và gớm ghiếc, họ phải đặt trên mạng Internet vì rất ít thấy trên thị trường. "Mình thấy shop bán đồ Halloween trên mạng quảng cáo những mẫu mặt nạ mới của năm nay như dao đâm qua đầu, đinh ghim qua tay... nhưng tìm trên nhiều phố mà không thấy", Hưng, sinh viên trường Đại học Bách Khoa chia sẻ.Giải thích về điều này, chị Ngát, kinh doanh trên phố Lương Văn Can cho hay, hiện nay, giới trẻ ở Hà Nội đã bắt đầu quen với lễ hội Halloween song những sản phẩm quá ma quái thì vẫn chưa được nhiều người lựa chọn. "Nguồn hàng có, nếu đặt tiền thì chị lấy cho, nhưng ít người mua nên chị chưa nhập", chị Ngát nói.Tuy nhiên, đa phần những sản phẩm cho lễ hội Halloween đang bán trên thị trường đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Điều đó khiến không ít người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh lo lắng khi chọn đồ cho con. "Trường cháu tổ chức lễ hội hóa trang, tôi nghĩ cũng hay, tham gia sẽ giúp cháu bạo dạn hơn. Nhưng đi tìm mua, đa phần mặt nạ, quần áo của Trung Quốc nên tôi thấy không yên tâm lắm về chất lượng", một phụ huynh tìm mua đồ cho cậu con trai học lớp 7 giãi bày.