“Thị trường hàng không Việt Nam sắp tăng trưởng bùng nổ”

Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng mạnh thứ ba trên thế giới xét về lượng hành khách quốc tế và hàng hóa được vận chuyển vào năm tới, và nhanh thứ nhì về số lượng hành khách nội địa - Ảnh: Reuters.



Theo AN HUY (VnEconomy)



Ngành hàng không non trẻ của Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển bùng nổ, trong bối cảnh mức độ cạnh tranh giữa các hãng hàng không trong nước đang nóng dần thông qua việc các hãng mở rộng đội bay, thiết lập các tuyến mới và chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng.Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, hãng tin Reuters cho biết.Theo số liệu mà hãng tin này đưa ra, cho dù nền kinh tế Việt Nam hiện chỉ tăng trưởng với tốc độ khoảng 5% mỗi năm, chậm nhất trong 13 năm, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân đang tăng trưởng với tốc độ hai con số. Điều này đồng nghĩa với những cơ hội mới mở ra cho các nhà sản xuất máy bay lớn Boeing và Airbus cũng với các hãng sản xuất máy bay khu vực như Mitsubishi Aircraft Corp, Bombardier hay Embraer.Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng mạnh thứ ba trên thế giới xét về lượng hành khách quốc tế và hàng hóa được vận chuyển vào năm tới, và nhanh thứ nhì về số lượng hành khách nội địa. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam nhận định, lượng hành khách hàng không nội địa sẽ tăng 15% trong năm nay, cao hơn gấp đôi mức tăng 7% vào năm ngoái.Mặc dù có xuất phát điểm thấp, các hãng bay của Việt Nam sẽ có số lượng máy bay trong phi đội tăng mạnh trong một vài năm tới, với mức tăng có thể là gấp đôi hoặc gấp ba so với số máy bay hiện có nhằm phục vụ dân số 90 triệu người và số lượt du khách quốc tế tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm.Hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam là VietJet Air mới đây đã đặt mua 92 máy bay Airbus trị giá 9 tỷ USD.Tổng giám đốc VietJet Air, ông Lưu Đức Khánh, cho biết, hãng này dự kiến sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông hoặc Singapore vào năm 2015 để huy động vốn cho việc mở rộng hoạt động. Cũng theo ông Khánh, Vietjet Air đặt mục tiêu mở các đường bay tới Tokyo, Bắc Kinh, Singapore, Kuala Lumpur và Hàn Quốc, tiếp đó là Nga, Trung Quốc và Australia, cùng nhiều điểm đến khác.Các kế hoạch lớn của VietJet cũng có thể thúc đẩy Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiến hành vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đã bị trì hoãn từ lâu và mở rộng đội bay. Hiện Vietnam Airlines vẫn chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường bay nội địa và sẽ tăng số máy bay thêm 28% lên con số 101 chiếc vào năm 2015. Hãng này hiện đang chuẩn bị IPO vào quý 2/2014.“Kế hoạch IPO đang đi đúng tiến độ”, phát ngôn viên Lê Trường Giang của Vietnam Airlines cho biết.Đội bay của Vietnam Airlines hiện bao gồm cả máy bay Airbus và Boeing. Hãng này đã đặt mua máy bay Boeing 787 Dreamliner và Airbus 350. Hãng hiện có đơn đặt hàng 8 chiếc 787 và 11 chiếc khác thông qua các công ty cho thuê máy bay.Vietnam Airlines có cổ phần trong hãng bay giá rẻ JetStar Pacific, một liên doanh với hãng Qantas Airways của Australia. Một phát ngôn viên của JetStar Pacific cho biết, hãng dự kiến sẽ tăng gấp ba số máy bay trong đội bay hiện có 5 chiếc Airbus A320 lên mức 16 chiếc trong vài năm tới.Các hãng bay và các chuyên gia trong ngành nói rằng, tiềm năng tăng trưởng của thị trường hàng không Việt Nam xuất phát nhiều từ các yếu tố địa lý. Việt Nam có chiều dài 1.650 km, các thành phố lớn và các địa điểm du lịch ở cách xa nhau, trong khi cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt còn kém phát triển.Trong khi đó, Việt Nam chỉ cách một vài giờ bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và Trung Quốc. Số lượng khách quốc tế tới Việt Nam đang tăng mạnh, đạt mức 5,5 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.Theo ông Timothy Ross, một nhà phân tích về vận tải hàng không thuộc ngân hàng Credit Suisse ở Singapore, nhận xét, kế hoạch liên doanh với các hãng bay nước ngoài của VietJet là một bước đi khôn ngoan. “Tôi không cho là họ có nhiều tiền… nên trong việc mở rộng kinh doanh, sẽ tốt hơn nhiều nếu nhường bớt một số tiềm năng và đầu tư ít hơn”, ông Ross nói.Đến nay, JetStar Pacific vẫn chưa làm ăn có lãi và theo ông Ross, hãng này có thể sẽ gặp khó nếu mức độ cạnh tranh tăng thêm. Ông Ross cũng cho rằng, Vietnam Airlines sẽ bị thiệt chừng nào còn trì hoãn kế hoạch IPO. “Lẽ ra Vietnam Airlines đã phải IPO từ 4-5 năm trước. Cạnh tranh trong ngành hàng không là chuyện tất yếu”, ông Ross nhận định.