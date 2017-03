Thị trường lịch xuất hiện loại bloc siêu đại

Khảo sát của PV tại một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng bán lịch ở Hà Nội như Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Đinh Lễ…cho thấy, loại blog siêu đại xuất hiện ở hầu khắp các cửa hàng. Loại lịch này được chăm chút hơn về hình ảnh, chất lượng in tốt, màu sắc trang nhã, thiết kế hài hòa và đẹp mắt hơn. Ngoài ra, lịch bloc cực đại không đơn thuần để xem ngày tháng nữa mà để trang trí trong gia đình, làm quà biếu tặng.

Chị An, chủ cửa hàng sách ở phố Nguyễn Xí cho biết, nội dung trên lịch được các nhà in đầu tư công phu. Bên cạnh các số liệu về ngày tháng năm, các cung ngũ hành, ngày tốt xấu, thời tiết và nhiệt độ, các hình ảnh văn hóa, đất nước con người Việt Nam, thông tin về lịch sử, chính trị, khoa học công nghệ cũng được lồng ghép vào cuốn lịch khiến nó trở thành một cuốn từ điển bách khoa thú vị.

Lịch bloc siêu đại là điểm nhấn của thị trường lịch Tân Mão 2011. Ảnh: T.P

Theo chị An, nổi bật trong mùa lịch 2011 là bộ lịch “VIP” lịch sử Việt Nam với câu chuyện lịch sử được kể từ thời Vua Hùng cho đến tận ngày nay và loại lịch blog làm bằng chất liệu sơn mài. Đặc biệt năm nay còn có loại lịch bloc khổ dài có in hình thần tài đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Đại diện Tổng công ty Sách VN, đơn vị tổng đại lý phát hành cho biết, giá thấp nhất là lịch bloc tiểu giá 6 nghìn đồng, tiếp đến bloc trung pơ-luya giá 12.000 đồng, bloc trung hai màu 20 nghìn đồng... Loại lịch khổ to, như bloc khổ 21x42 cm của nhóm lịch NXB Tài chính giá 260.000 đồng; bloc khổ 25x 45 cm của nhóm NXB Khoa học kỹ thuật giá 297.000 đồng... Và cao nhất là bloc khổ 40 x60 cm, nặng tới 7kg của nhóm lịch NXB Văn hóa - Thông tin và Giáo dục có giá 600.000 đồng.

Chị Hoài, chủ cửa hàng kinh doanh lịch phố Đinh Lễ cho biết, bình quân giá bán tăng khoảng 2.000 đồng đến 20.000 đồng một sản phẩm do giá giấy tăng 20% và công in tăng 15% cho nên các NXB phải tăng giá thành. Bên cạnh đó, số lượng lịch bloc đưa ra thị trường được các nhà xuất bản thống nhất khống chế ở mức vừa phải cao nhất chỉ bằng 25% so với 45% đến 50% những năm trước đây.

Cụ thể, lịch tờ từ 18.000 đồng trở lên, lịch bloc chia theo kích thước từ lịch trung, đại, cực đại và siêu cực đại với giá giao động từ 27.000 đồng đến hơn gần 1 triệu đồng một sản phẩm. Riêng loại lịch tờ có lò xo ở giữa giá khoảng 25.000 đồng một sản phẩm. Lịch để bàn giá tăng khoảng 3.000 đến 5.000 đồng, giá giao động từ 35.000 đến 45.000 đồng.

Ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin&Truyền thông) cho hay, rút kinh nghiêm qua 4 năm thực hiện chủ trương “xã hội hóa” xuất bản lịch bloc, đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc đăng ký kế hoạch xuất bản lịch bloc đã không dựa vào nhu cầu xã hội và khả năng của NXB.

Do đó, năm nay 55 NXB đã thỏa thuận xuất bản lịch theo nhóm. Bốn nhóm lịch được hình thành bao gồm các nhóm trưởng là các NXB Chính trị quốc gia, Thời đại, Khoa học kỹ thuật và Nông nghiệp. “Khi liên kết làm lịch, những NXB có tiềm lực lớn sẽ bổ sung vốn cho các NXB nhỏ, giúp họ nâng cao chất lượng, mẫu mã", ông Kiểm nói.

Theo ông Kiểm, các NXB đã thống nhất ấn hành 16,2 triệu bản. Con số này được tính trên căn cứ về dân số, số hộ gia đình VN và thực tế số lịch bloc xuất bản những năm qua được chia đều cho các NXB.

Để bảo đảm kiểm soát số lượng, chống việc in lậu, các NXB dán tem chống giả do Cục Xuất bản ban hành. Theo đó, tem được chia làm ba loại, tem vuông dành cho loại lịch nhỏ, tem vuông cho các loại trung và tem hình bầu dục dành cho loại cực đại, siêu đại. Các tem này hình màu vàng, bên trong có dòng chữ “Cục Xuất bản và lịch Tân Mão 2011”.

Theo Trà Phương (VNE)