Thị trường ô tô tăng 17%

Cụ thể trong tháng 8, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 7.902 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2012. Điều này cho thấy thị trường đang có xu hướng phục hồi.



Do đó Vama đã tăng mức dự báo doanh số cả năm 2013 từ con số 100.000 lên 109.000 xe. Trong một báo cáo gần đây Bộ Công thương cũng cho biết lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012.





Theo Chí Nhân (TN)