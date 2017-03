Thị trường thép ế ẩm, giá giảm

Chủ tịch Hiệp hội Thép - Phạm Chí Cường cho hay, một số doanh nghiệp đã hạ giá bán từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi tấn. Nhiều đơn vị áp dụng các biện pháp kích cầu như khuyến mãi, hỗ trợ phí vận tải hoặc ưu tiên cho khách hàng trả chậm. "Mặc dù khuyến mãi nhiều, song các doanh nghiệp không công bố rầm rộ", ông Cường cho hay.



Theo Cục quản lý giá Bộ Tài chính, giá chào phôi thép thế giới trong nửa đầu tháng 5 giảm khoảng 40 USD mỗi tấn so với cùng kỳ tháng trước. Giá chào ở các nước Đông Nam Á ở mức 620 - 625 USD mỗi tấn. Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ở mức thấp nên để kích cầu tiêu thụ, một số đơn vị cũng giảm 100.000 đồng mỗi tấn.



Giá thép tại tại các tỉnh phía Bắc - miền Trung khoảng 17.400 và 18.700 đồng mỗi kg. Các tỉnh miền Nam dao động quanh mức 17.400 -18.800 đồng mỗi kg.



Hiệp hội Thép cho hay, trong tháng 5, sức tiêu thụ của ngành giảm 60.000 tấn so với tháng trước, còn khoảng 360.000 tấn. Nguyên nhân, theo ông Cường, nhiều doanh nghiệp xây dựng vẫn ở trong tình trạng thiếu vốn, xây dựng cơ bản giảm sút. Điều này thể hiện rõ qua chỉ số CPI hai miền. Nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng Hà Nội giảm 1,03%, còn TP HCM chỉ tăng khoảng 1%.



Lãnh đạo Hiệp hội Thép tính toán, trong tháng 6, mức giá khó có thể tăng. Tuy nhiên, sức tiêu thụ có thể khả quan hơn do lãi suất huy động tiếp tục giảm, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu "ngấm" vào doanh nghiệp.



Trước đó, các chuyên gia dự báo, trong tháng 5, giá thép có thể tăng do giá phôi, thép phế lên giá. Thêm vào đó, thông điệp nới tín dụng bất động sản, hạ sãi suất huy động đã tác động vào tâm lý nhà đầu tư và xét về dài hạn, thị trường bất động sản có thể ấm dần.





Theo Hoàng Lan (VNE)