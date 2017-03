Thị trường vàng hỗn loạn

Khắp nơi mua vàng



Sáng 27.9, giá vàng thế giới dao động quanh mức 1.296 USD/ounce và giá mua bán vàng trong nước ở mức 30,47 triệu/30,51 triệu đồng/lượng. Cuộc đua tăng giá của vàng trong nước bắt đầu với bước nhảy khiêm tốn. Ban đầu chỉ 10.000 - 20.000 đồng/lượng nhưng sau đó bước nhảy tăng lên 30.000 - 50.000 đồng/lượng. Đến 11 giờ 15, giá vàng SJC lên 30,7 triệu - 30,72 triệu đồng/lượng. Trong khi các công ty kinh doanh vàng nghỉ trưa, giá vàng SJC được thị trường tự do đẩy nhanh lên 30,8 triệu đồng/lượng. Lúc này giá vàng trong nước đã cao hơn giá thế giới gần 300.000 đồng/lượng.



Gần 14 giờ, giá vàng thế giới tăng nhẹ 4 USD/ounce, lên 1.300 USD/ounce so với đầu giờ sáng (tương đương 30,56 triệu đồng/lượng, chưa tính các loại phí thuế). Giá vàng trong nước được đà "nhảy" lên 30,85 triệu đồng - 30,92 triệu đồng/lượng. So với mức giá cuối tuần qua, vàng đã tăng 360.000 đồng/lượng. Đến 15 giờ, cơn sốt giá của vàng dần giảm nhiệt khi về 30,79 triệu - 30,86 triệu đồng/lượng và giá liên tục giảm về cuối giờ và đóng cửa ở mức 30,72 triệu đồng - 30,78 triệu đồng/lượng.



Ông Đỗ Minh Phú dự báo, giá vàng hiện nay đang được một số thông tin hỗ trợ như các ngân hàng trung ương châu Âu công bố trong năm qua chỉ bán ra hơn 6 tấn vàng (thay vì thỏa thuận không vượt 400 tấn) và khả năng sắp tới nhiều ngân hàng không bán vàng ra; mùa lễ hội tại các thị trường tiêu thụ vàng lớn như Ấn Độ, Trung Quốc... đến gần. Một số thông tin có thể đẩy vàng vượt 1.300 USD/ounce. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra mức này vài lần, giá vàng lại điều chỉnh giảm về 1.296 - 1.297 USD/ounce trước lực bán chốt lời.



Sự biến động bất thường và đột ngột của giá vàng trong ngày 27.9 đã khiến thị trường vàng trở nên náo loạn. Các đơn vị kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ)... cho biết, nhu cầu mua vàng trên thị trường tăng cao dù rằng giá vàng đang ở mức kỷ lục. Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó tổng giám đốc PNJ cho biết nhu cầu mua vàng không những xuất hiện ở phía Bắc mà trong ngày 27.9 đã lan ra các tỉnh thành khác. Người dân mua vàng khối lượng 20 - 30 lượng xuất hiện nhiều hơn. Tổng giám đốc SBJ bà Nguyễn Ngọc Quế Chi nói: “Trong ngày 27.9, các chi nhánh trên toàn quốc đã bán vàng ra nhiều hơn mua vào với khối lượng vài ngàn lượng. Tuy nhiên, số lượng vàng gửi tiết kiệm vào lại hệ thống ngân hàng cũng có xu hướng tăng lên”.



Xuất hiện lực mua vàng lớn



Ông Đỗ Minh Phú - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nhận xét: “Giá vàng ngày 27.9 biến động bất thường và có yếu tố đầu cơ cao. Sau khi tăng ở mức cao 30,8 triệu - 30,9 triệu đồng/lượng, giá vàng đã điều chỉnh giảm về 30,74 triệu - 30,78 triệu đồng/lượng. Chứng tỏ giá trong nước dù có đầu cơ thế nào cũng không thể thoát ly khỏi giá vàng thế giới. Với mức giá hiện nay, người muốn mua cũng ngại vì giá cao, người muốn bán thì cho rằng chưa tốt để bán. Tuy nhiên, không như hồi tháng 11.2009, tại Hà Nội không có cảnh người dân đổ xô đi mua bán vàng”.



Giới kinh doanh vàng lâu năm cho rằng, lực mua cắt lỗ của giới kinh doanh vàng đã đẩy giá tăng cao. Hình thức kinh doanh vàng tài khoản đã cấm từ cách đây vài tháng nhưng giới kinh doanh vàng vẫn thực hiện hình thức ký quỹ từ 7% - 10% để mua bán vàng. Khi giá vàng đạt kỷ lục, nhà đầu tư thường thực hiện lệnh đánh xuống (vay vàng bán, chờ giá xuống mua lại trả).



Tuy nhiên, việc này khá rủi ro. Bằng chứng là sau khi giá vàng vượt 30 triệu đồng/lượng cho đến nay chưa có phiên điều chỉnh giảm giá nào sâu để nhà đầu tư có thể thực hiện mua lại. Đó cũng là lý do, một số hợp đồng đã phải thực hiện cắt lỗ. Cũng trong ngày 27.9, thị trường vàng xuất hiện lực mua với khối lượng 4.000 - 5.000 lượng vàng với thông tin một số ngân hàng đang “củng cố” lại kho vàng bởi trước đây thực hiện bán vàng lấy tiền đồng.



Với khoảng cách giữa giá vàng trong và ngoài nước ở mức 350.000 đồng/lượng, lượng vàng nhập khẩu rất có khả năng xảy ra đã đẩy giá USD tự do tăng trong ngày 27.9. Trưa 27.9, giá USD tự do đã tăng lên 19.550 đồng/USD so với mức 19.530 đồng/USD.





Theo Thanh Xuân ( TN)