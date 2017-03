Thị trường vàng mở cửa vào ngày mùng 6 Tết

Theo thông báo của Công ty TNHH Một Thành Viên vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC. Công ty nghỉ Tết từ ngày 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng năm Tân Mão, âm lịch, tức từ 31/1/2011 đến hết ngày 7/2/2011. Công ty sẽ làm việc trở lại bình thường vào ngày thứ Ba, mùng 6 Tết (8/2/2011).

Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng nghỉ từ 28 Tết đến hết mùng 5 Tết. Riêng các cửa hàng trang sức sẽ ngừng giao dịch với khách hàng từ 13 giờ ngày 29 Tết.

Giá vàng vẫn trên đà tăng

Theo đại diện của Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty sẽ giao dịch đến hết buổi sáng ngày 29 Tết và sẽ nghỉ từ 13 giờ ngày hôm đó đến hết mùng 5 Tết. Như vậy, năm nay thị trường vàng nghỉ Tết khá dài.

Đến với diễn biến trên thị trường, mặc dù hôm nay (30/1/2011) thị trường vàng thế giới nghỉ cuối tuần nhưng thị trường vàng trong nước biến động mạnh vào hôm nay. Giá tăng khá mạnh so với hôm trước nhưng mức tăng và mức giá niêm yết tại các doanh nghiệp rất chênh lệch nhau.



Tại cửa hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu, mỗi chỉ vàng được giao dịch với giá 3,555 triệu đồng/chỉ-3,575 triệu đồng/chỉ, tăng tới 20.000 đồng/chỉ so với cuối ngày hôm trước. Công ty Sacombank-SBJ niêm yết vàng SBJ với giá 3,541 triệu đồng/chỉ- 3,551 triệu đồng/chỉ và vàng SJC là 3,540 triệu đồng/chỉ-3,555 triệu đồng/chỉ, tăng hơn 10.000 đồng/chỉ so với chiều qua. Nhu cầu trên thị trường đang cao được cho là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đi lên

Cùng với vàng, giá USD tăng vọt. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch đồng bạc xanh này phổ biến ở mức 21.250 VND-21.350 VND (mua vào-bán ra) mỗi USD, tăng tới 200 VND và 150 VND mỗi chiều so với sáng qua.

Theo Hương Thủy (HNMO)