Thị trường vàng rục rịch nghỉ Tết

Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố ở 26,28 - 26,38 triệu đồng một lượng trong sáng nay, chiều mua vào giảm 50.000 đồng và bán ra giảm 100.000 đồng so với hôm qua.

Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng vàng lớn đã đóng cửa từ chiều 11-2. Một số nơi khác sẽ tiếp tục bán đến trưa nay, thậm chí trưa mai. Tại những cửa hàng còn mở cửa sáng nay, giá giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu công bố giá lúc 10h ở 26,43 - 26,62 triệu đồng. Giá bán ra giảm 30.000 đồng so với hôm qua. Giá vàng SBJ của Sacombank SBJ sáng nay giảm 120.000 đồng so với sáng 11-2, hiện công bố ở 26,36 - 26,38 triệu đồng một lượng.

Ngày cuối năm, người dân tập trung đi mua sắm, sửa soạn cho ngày Tết cổ truyền nên không khí giao dịch vàng miếng tĩnh lặng, bất chấp cơn sóng lớn hôm qua của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao tương lai kết thúc ngày giao dịch thứ Năm ở mức cao trên 1.090 USD, tăng gần 20 USD một ounce. Trong phiên tại New York hôm qua, có lúc giá leo lên 1,098.40 USD. Tính đến 10h33 sáng nay theo giờ Hà Nội, giá vàng giao ngay đứng ở 1.089,60 USD, giảm 3 USD so với mở cửa. Tuy nhiên, so với mở cửa ngày, mỗi ounce đắt hơn tới 21,7 USD.

Giá vàng leo thang sau thông tin EU đồng ý sẽ cứu trợ Hy Lạp, quốc gia đang chìm trong nợ nần và thâm hụt tài chính. Nhiều ngày nay, mối họa Hy Lạp là một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới lùi sâu.

Trên thực tế, gói cứu trợ mà lãnh đạo EU dành cho Hy Lạp không chứa xu nào mà chỉ đơn thuần giúp đỡ về mặt tinh thần. Sau phiên họp hôm qua, 16 bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu tuyên bố sẽ có những hành động kiên quyết, nếu cần thiết, để bảo vệ tính ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ hứa hẹn tiền bạc nào được đưa ra trên bàn họp.

Những hứa hẹn mơ hồ không đủ sức để trấn an các nhà đầu tư đang hoảng loạn. Bù lại, tin tức từ thị trường lao động Mỹ, cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 43.000, xuống còn 440.000 đơn trong tuần qua khiến giá vàng vọt cao tại New York. Tín hiệu kinh tế phục hồi khiến nhà đầu tư tự tin hơn trong việc đổ tiền vào các kênh đầu tư mạo hiểm như vàng.

Theo VnExpress