Thị trường vàng sẽ nhiều "sóng" trước hạn tất toán

Ông Nguyễn Minh Châu, Giám đốc Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu là một trong những người hoài nghi về công dụng của Thông tư 22, thậm chí ông cho rằng thông tư 13 này không làm lợi cho cả 3 bên là ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đối với người gửi vàng vào ngân hàng, họ sẽ mất đi một nguồn lợi khi các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Bên cạnh đó, khi ngân hàng bị hạn chế cho vay vàng, doanh nghiệp cũng mất một nguồn vốn giá rẻ vì lãi suất vay vàng thấp hơn nhiều so với tiền đồng. Bản thân các doanh nghiệp vàng thường vay vàng để kinh doanh, do đó, thông tư 22 cũng phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Đối với ngân hàng, ông Châu cho rằng việc huy động vàng rồi chuyển đổi 30% ra tiền đồng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay như từ trước đến nay cũng không hẳn rủi ro. "Khi thị trường thế giới tăng với biên độ lớn thì dĩ nhiên sẽ có rủi ro. Tuy nhiên thị trường có lúc tăng, lúc giảm, lúc đứng yên. Nếu giá đứng một thời gian, ngân hàng sẽ có lợi nhuận vì họ huy động vàng với lãi suất thấp, rồi cho vay tiền đồng với lãi suất cao hơn. Nếu giá vàng thế giới giảm thì lợi nhuận còn lớn nữa. Do đó, rủi ro chủ yếu nằm ở khả năng kinh doanh, thu hút khách cho vay tiền đồng của ngân hàng, chứ không phải do việc chuyển đổi 30% này", ông Châu nhận xét. Một doanh nghiệp khác nhận định trong thời gian tới, kể cả khi lãi suất huy động vàng xuống bằng 0, nhiều người sẽ vẫn thích đi gửi vàng ở ngân hàng như gửi vào một cái két an toàn.